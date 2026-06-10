宜蘭縣代理縣長林茂盛慰問社福機構 致贈端午節加菜金

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端午節前夕，宜蘭縣代理縣長林茂盛親訪縣內身心障礙福利機構，來到宜蘭縣私立竹峖身心障礙養護院，關懷身心障礙福利機構住民們生活情況，藉由與機構住民的互動式體驗，同時致贈端午節加菜金，提前共度佳節。（圖：宜蘭縣政府提供）

▲端午節前夕，宜蘭縣代理縣長林茂盛親訪縣內身心障礙福利機構，來到宜蘭縣私立竹峖身心障礙養護院，關懷身心障礙福利機構住民們生活情況，藉由與機構住民的互動式體驗，同時致贈端午節加菜金，提前共度佳節。（圖：宜蘭縣政府提供）

時值端午節前夕，宜蘭縣代理縣長林茂盛今(十)日親訪縣內身心障礙福利機構，下午一時三十分來到宜蘭縣私立竹峖身心障礙養護院，關懷身心障礙福利機構住民們生活情況，藉由與機構住民的互動式體驗，實際感受身心障礙者於日常生活中所面臨的不便與照服需求；同時致贈端午節加菜金，與身心障礙朋友及工作人員們一起提前共度佳節。縣府社會處長林蒼蔡共同出席。

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代理縣長林茂盛表示，值此端午佳節特別感謝機構負責人及工作人員，對縣內身心障礙朋友及其家庭的照顧，確保身心障礙朋友的健康與安全，使其在機構中得到滋養並獲得正向力量，更有勇氣與能量面對人生。縣府團隊將持續連結社會各界資源，打造宜蘭成為最宜居的友善城市，讓身心障礙朋友在充滿關懷與愛的環境中生活，落實宜蘭好生活。

縣府社會處表示，宜蘭縣內共有財團法人宜蘭縣私立竹峖身心障礙養護院、財團法人宜蘭縣私立慕光盲人重建中心、財團法人創世社會福利基金會附設宜蘭縣私立羅東創世清寒植物人安養院、財團法人天主教靈醫會私立聖嘉民啟智中心、財團法人宜蘭縣私立懷哲復康之家、財團法人蘭智社會福利基金會附設私立蘭陽智能發展學苑、財團法人宜蘭縣私立柏拉圖復康之家等七間身心障礙福利機構皆由財團法人所設立，屬公益慈善性質，並以身心障礙者為主要服務對象，為縣府長期推動社會福利及照顧身心障礙者的好夥伴。