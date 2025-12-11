宜蘭縣代理縣長林茂盛表彰宜蘭國小附幼主任林秋萍團隊助人義行

▲林茂盛代理縣長表揚宜蘭國小附幼主任林秋萍助人義行。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭國小附設幼兒園日前發生助人事件，幼兒園主任林秋萍及團隊人員成功協助產婦產下男嬰。宜蘭縣代理縣長林茂盛今（11）日前往宜蘭國小頒發表揚狀及獎勵，肯定林主任與團隊夥伴著應變、見義勇為的善行。

▲宜蘭國小校長代表接受水果禮盒慰問留影。

宜蘭國小附設幼兒園主任林秋萍日前（12月9日）在附設幼兒園旁的機車停車棚展現大愛與急智，成功協助一位急產的陳姓產婦順利產下男嬰。當時產婦參加完兒子校外教學返校後突感腹痛，林主任在接獲男童求救後，立即與附幼團隊（黃姓教師、林姓實習生、徐姓廚工）趕往協助，並於救護車抵達前親自蹲身為站立急產的產婦接生，母子最終平安送醫，義舉感動人心。

林代理縣長表示，宜蘭國小附幼團隊及林秋萍主任不僅是教育界的模範，更是宜蘭人的驕傲！在緊急時刻展現出超乎職責範圍的勇氣與愛心，親手迎接一個新生命的，這是對生命最美好的見證。那一聲啼哭，正如林主任所形容，是「最美樂章」。此義行充分體現宜蘭「人情味」的美好價值，也展現楊顯欽校長帶領團隊的凝聚力，縣府將全力支持並推廣這份行善不落人後的精神，也期許未來所有公教人員能在日常服務中延續這份大愛。

▲林茂盛代理縣長(中)聽取助人義行肯定嘉勉。

此一溫馨故事在社會上引起廣大迴響，不僅彰顯教育工作者對生命的珍視，也凝聚社區互助的良善力量。縣府除向林主任表達感謝與肯定外，也對陳姓產婦與新生兒獻上最深的祝福。(照片記者林明益翻攝)