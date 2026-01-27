宜蘭縣代理縣長林茂盛頒獎表揚六位廉能事蹟人員。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣政府二十七日縣務會議中表揚一一四年度宜蘭縣政府廉能事蹟人員，由代理縣長林茂盛親自頒獎表揚六位廉能事蹟人員，以表彰同仁們在拒收餽贈、發掘不法、確保公帑及為民服務等方面的卓越貢獻。

建立廉能政府，是全民的期望與共識，亦為縣府努力的目標。宜蘭縣政府每年依據「宜蘭縣政府廉能事蹟實施要點」辦理優良廉能事蹟人員遴選，一一四年各機關、單位推薦具有代表性廉能事蹟之同仁參選，經提報縣府廉政會報審議通過，遴選出六位年度廉能楷模，透過縣務會議公開表揚儀式，以表彰廉能標竿之學習典範。

此次獲獎人員包括消防局緊急救護隊員陳曉貞、消防局第四消防大隊副大隊長翁樸彬、衛生局長期照護服務管理所行政管理組約聘人員鍾佩樺、組長方鴻益、警察局羅東分局公正派出所所長林士傑、水利資源處水利工程科約用人員李黎穎，均獲頒獎狀乙幀及獎金。