宜蘭縣兒少生活狀況研究調查結果出爐 托育滿意度穩定上升、近八成家長認為親子館有幫助

CNEWS匯流新聞網記者張夢珊／台北報導

為掌握宜蘭縣兒童及少年的生活現況與需求，縣府於114年辦理「兒童及少年生活狀況研究調查」，針對戶籍設於宜蘭縣、未滿18歲之國高中少年，以及國小以下兒童的家長進行問卷調查。調查結果顯示，整體而言，國小以下兒童的家長普遍肯定托育人員與機構的服務品質、近八成國高中少年對自己的前途抱持樂觀態度，民眾對各項兒少福利措施的知曉度均達五成以上，並對服務的實質幫助程度給予正向評價。

在兒童托育方面，調查指出，學齡前兒童家長中有65.2%對托育機構服務表示滿意，另有65.4%滿意托育人員提供的服務，整體滿意度較110年宜蘭縣兒少調查結果（53.1%）提升12.3個百分點，顯示縣內托育服務品質呈現穩定成長，深獲家長肯定。

針對兒少福利服務層面，民眾對於居家托育服務中心、公共托嬰中心、親子館、兒童及少年生活扶助等服務的知曉度均高於55.0%；在實際有使用服務的民眾中，有97.3%的學齡前兒童家長認為公共托嬰中心對其有幫助，另有82.0%表示親子館服務有實質助益，國小兒童家長中亦有76.2%表示親子館有幫助，顯示宜蘭縣推動的福利服務，在支持家庭育兒方面已發揮正向功能，且其成效深受民眾肯定。

在少年未來期許方面，調查顯示，宜蘭縣國高中少年希望自己未來達到的最高教育程度，以大學比例最高，占39.8%，其次為碩士18.4%與博士9.1%，另有32.6%還在考慮。此外，有76.9%國高中少年對自己的前途感到樂觀，表示多數少年對未來發展持正向態度，並已開始規劃升學與生涯發展方向。

值得注意的是，調查結果指出，學齡前兒童家長、國小兒童家長及國高中少年，建議政府應優先提供的福利措施分別為「提高育兒津貼」81.1%、「增加共融式遊戲設施」54.0%，以及「提供弱勢家庭經濟扶助」65.1%，顯示經濟支持與休閒空間是民眾關注的重點，可為縣府後續的兒少政策規劃提供參考。

本次調查由趨勢民意調查股份有限公司執行，調查時間為114年5月26日至114年9月15日，學齡前兒童家長、國小兒童家長，及國高中少年分別完成378份、1,162份與954份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差分別為正負5.04、2.87與3.17個百分點。本次調查結果反映出宜蘭縣民眾對於托育服務及兒少福利措施的使用情形與感受，以及少年對未來教育與生涯的期望，為縣府未來持續精進兒少福利政策規劃提供重要參考。

