宜蘭縣公布115年端午節抽驗結果 全數91件符合規定

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端午節將至，宜蘭縣政府衛生局啟動端午節應節食品稽查及抽驗專案，檢驗結果全數符合規定。（宜蘭縣衛生局提供）

▲端午節將至，宜蘭縣政府衛生局啟動端午節應節食品稽查及抽驗專案，檢驗結果全數符合規定。（宜蘭縣衛生局提供）

端午節將至，粽香四溢，為維護民眾採買應節食品之安全與衛生，宜蘭縣政府衛生局日前啟動端午節應節食品稽查及抽驗專案，前往食品製造業、販售業及餐飲業等場域進行抽驗；共計抽驗九十一件產品，檢驗結果全數符合規定，請民眾安心選購、放心享用。

宜蘭縣政府衛生局呼籲，食品安全需要政府、業者及民眾共同把關，透過落實食品衛生管理及正確飲食觀念，一起安心過端午、健康享佳節。民眾如有食品相關問題，可於上班日撥打衛生局食品藥物管理科專線：0三-九三三二七七九，或衛生局政風室廉政食安專線：0三-九三二二六三四分機一五0一洽詢。

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衛生局長徐迺維提醒民眾，端午節採買及食用粽子與應節食品時，應掌握「選、存、熱、量」四大原則：一、慎選來源：購買食品時，應選擇信譽良好商家，注意產品包裝完整及標示是否清楚。二、妥善保存：粽子及餡料多屬高水活性食品，若長時間置於室溫容易滋生細菌，建議儘速冷藏保存，避免反覆退冰及加熱。三、充分加熱：冷藏或冷凍粽子食用前應澈底加熱，尤其含肉類、蛋黃等餡料產品，更應注意中心溫度是否足夠。四、適量食用：粽子多屬高熱量、高油脂及高鈉食品，民眾可搭配蔬菜、水果及適量運動，維持均衡飲食，減少身體負擔。

此次抽驗品項涵蓋粽子成品及常見配料，包括肉品、蛋品、花生、鹹蛋黃、香菇、蝦米等食品，並依食品風險高低擇定檢驗項目，包括食品添加物、動物用藥殘留、禽畜產品中殘留農藥、食品微生物、真菌毒素及農藥殘留等，以確保端午節食品安全。抽驗結果相關資訊已公布於衛生局網站食品檢驗專區，供民眾查詢參考。