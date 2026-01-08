宜蘭縣利澤焚化廠編列四三00萬元營運回饋金 分配談不攏 縣議會決議暫緩動支 五結鄉地方人士到廠拉布條抗議

宜蘭縣利澤焚化廠編列四三00萬元營運回饋金，因分配談不攏，縣議會決議暫緩動支，五結鄉地方人士強烈反彈，到廠拉布條抗議。（記者董秀雲翻攝）

宜蘭縣利澤焚化廠今年編列四三00萬元營運回饋金，因分配談不攏，縣議會決議暫緩動支，五結鄉地方人士數十人於今(八)日到利澤焚化廠拉布條「不撥回饋金，垃圾不准進」表達抗議，捍衛五結鄉民權益。要求縣府十一日前提出合理解決方案，否則不排除圍廠抗爭。五結鄉長沈德茂、鄉代會主席林證梧、縣議員簡松樹、林義剛、沈信雄等人到場聲援，要求回饋金解凍前，除了五結鄉，宜蘭縣其他十一個鄉鎮巿垃圾車均暫緩進廠。代理縣長林茂盛回應，已請縣環保局加強溝通化解歧見。

代理縣長林茂盛表示，此事要請環保局加強溝通。利澤焚化廠今年的ROT招商契約，將廠商繳給環保局的回饋金額拉高，縣府期待把餅做大，讓更多村里獲得回饋金，但因各界對分配比例有不同看法。

位於五結鄉成興村的利澤焚化廠，依據宜蘭縣區域性垃圾資源回收焚化廠營運回饋自治條例，目前回饋比例五結鄉公所百分之三十、成興村百分之四十，鄰近的五結鄉利澤村、季新村、蘇澳鎮龍德里、頂寮里各百分之七點五，但有多名縣議員希望擴大回饋村里，凍結今年回饋金預算，縣府須修正回饋自治條例，送縣議會審議通過才能動支，引發五結鄉強烈反彈，到廠抗議。

五結鄉村長聯誼會會長林何良指出，利澤焚化廠被視為嫌惡設施，宜蘭縣政府當年為排除設廠困境，訂定回饋金自治條例，經過縣議會審議通過，對焚化廠周邊村里提供回饋，設廠二十年來雖然造成空氣污染，五結鄉民仍以大局為重隱忍不發，貿然修訂回饋金自治條例影響五結鄉民權益，地方鄉親無法接受。他提出強烈要求縣府十一日前提出地方可接受的解決方案，否則不排除圍廠抗爭。

林何良並強調，今年營運回饋金被凍結，除了五結鄉垃圾車，其他鄉鎮巿一律暫緩進入利澤焚化廠，直到解凍為止，不排除抗爭到底。

環保局則表示，回饋自治條例新的修正案，百分之八十分配給現有回饋村里，百分之二十新增村里，會綜合各方意見妥善處理，讓此事圓滿解決。