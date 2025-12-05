宜蘭縣原住民族文化健康站成果展 熱鬧登場

「健康原力‧樂齡共舞」宜蘭縣度原住民族文化健康站成果展熱鬧登場，代理縣長林茂盛出席同樂。（圖：宜蘭縣府提供）

宜蘭縣政府今(五)日上午在香格里拉冬山河渡假飯店，舉辦「一一四年度推展原住民族長期照顧文化健康站成果展-健康原力‧樂齡共舞」。來自全縣廿一個文化健康站的長者、志工、照服員與計畫負責人近七00人齊聚，展現長者的健康活力與文化能量。宜蘭縣代理縣長林茂盛出席同樂。縣議會議長張勝德、縣議員孫湯玉惠、原民所長辜雯華共襄盛會。

代理縣長林茂盛表示，感謝原住民族委員會補助宜蘭縣廿一處文化健康站經費逾新臺幣六千萬元，為使服務網絡更加完善，讓更多族人受惠，特別於今年十月核定設立「三星文化健康站」，目前已正式啟動服務。

活動分為動態表演、靜態展示與桌餐共饗三大主軸。舞臺表演由各站長者帶來太鼓、合唱、樂器與健康操等節目，充分展現樂齡風采；展區則呈現活動照片與六00餘件手工創藝作品，以抽籤交換禮物同樂，促進跨站交流；用餐以桌餐形式進行，象徵縣府對長者的尊重與關懷。

近六年多來，縣府在原住民族政策上與中央共同協力持續深耕，社會福利方面已設置廿一個文健站，服務逾七二0位長者，並成立三個原住民家庭服務中心、推動急難救助、青年暑期工讀及長者假牙補助；教育文化方面推動族語人員設置、族語競賽、部落大學與聯合豐年祭，落實文化傳承；經濟建設方面則推動就業獎勵、技術士檢定獎勵、產業升級計畫、保留地造林與特色道路改善，逐步改善原鄉生活條件。

展望未來，「宜蘭縣原住民族事務所」將於一一五年升格為「宜蘭縣政府原住民族行政處」，縣府將整合更多資源，強化政策推動效能，持續與原住民族委員會及各界合作，營造宜居、幸福、充滿希望的原民新生活。