宜蘭縣原住民族部落大學教學成果展 發表

宜蘭縣原住民族部落大學教學成果展發表活動在縣府縣民大廳舉辦，代理縣長林茂盛以原住民族部落大學校長身分頒獎表揚四十位原住民部落大學優秀學員大合照。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府今(廿八)日上午在縣府縣民大廳，舉辦一一四年度宜蘭縣原住民族部落大學教學成果展發表活動，活動內容有靜態展示、動態表演，展現本年度教學成果，將原住民族傳統文化及創新結合。代理縣長林茂盛以原住民族部落大學校長身分頒獎表揚四十位原住民部落大學優秀學員，表彰課程學習認真及積極參與表現。原民會專委馬樂、縣議會議長張勝德、縣議員孫湯玉惠、游吉祥、沈志弘、縣議員黃定和特助羅光榮、立委陳俊宇特助陳宏昌、立委伍麗華特助連千秝、縣府民政處長張謙祥共同出席，行政院政務顧問林國漳到場致意， 先行離去。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭縣政府長期重視原住民族教育與文化的保存與傳承，未來也將持續深化部落文化的推廣工作，透過多元且適性的終身學習機會，讓族人能重新認識並體會部落文化的深厚價值，使文化能在現代社會中延續與發揚。

縣政府表示，部落大學課程每年將依部落需求、族人意見及地方發展趨勢規劃開課，歡迎各界積極參與部落大學課程，一起推動、傳承原住民族文化，並加以創新，激發原住民特色文化火花，讓每個人都看見原民之光。

宜蘭縣原住民族部落大學提供宜蘭縣族人終身學習機會、增進生活知能。課程包含學習文化探索、語文教育、產業經營、健康照護等多元學習資源，凝聚原住民向心力，讓文化傳承更具深度與廣度，在主流價值中自我肯定及被接受、被了解、被欣賞。希望建構原住民族多元的特質與教育體制，同時啟動原住民部落社區公民意識，將原住民族豐富的文化資產呈現在眾人面前。

部落大學課程涵蓋原住民族技藝、語文教育、文化探索及產業經營等多元領域，歷年來不僅累積許多具文化深度與創意的產業作品，更在課程推動中協助多位族人取得資訊證照，奠定扎實的學習成果。此外，於蘭陽原創館部分，共有五位講師入選為選品店合作廠商，自一一一年上架迄今皆持續且穩定的合作關係，展現部落大學在文化產業推廣上的影響力與永續發展成果。