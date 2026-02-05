宜蘭縣各界115年春節敬軍活動 林茂盛代理縣長慰勞國軍

宜蘭代理縣長林茂盛（右）前往蘭指部進和春節慰問。（宜蘭縣政府提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣政府於五日上午辦理「一一五年春節敬軍活動」，由林茂盛代理縣長率領縣府春節敬軍團，前往三星紅柴林營區（陸軍蘭陽地區指揮部），親自向駐地國軍官兵表達關懷與慰問，並致贈春節加菜金，感謝官兵長年守護國家與地方安全，並提前祝賀全體官兵春節愉快、闔家平安。

本次敬軍活動中，林代理縣長分別向陸軍蘭陽地區指揮部、陸軍步兵第153旅、軍備局第202廠礁溪分廠、軍備局兵器試驗場、宜蘭縣後備指揮部、宜蘭縣後備旅、國軍宜蘭財務組、宜蘭憲兵隊、空軍防空暨飛彈第613營第1連及軍事安全總隊宜蘭分遣組等單位致贈春節加菜金，向官兵致上最高敬意，並勉勵持續精進戰備、堅守崗位。

林代理縣長表示，國軍官兵不分平假日及節慶，始終戮力執行戰備任務，守護國家安全；在天然災害發生時，更即時投入救災，成為縣民最堅實的後盾。他代表宜蘭縣民感謝國軍的辛勞付出，並祝福全體官兵新春愉快、身體健康、家庭幸福。