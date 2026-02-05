宜蘭縣各界115年春節敬軍 林茂盛贈春節加菜金

宜蘭縣代理縣長林茂盛率領縣府春節敬軍團前往三星紅柴林營區陸軍蘭陽地區指揮部，親自向駐地國軍官兵表達關懷與慰問，並致贈春節加菜金，提前祝賀全體國軍官兵春節愉快、闔家平安。（圖：宜蘭縣政府提供）

▲宜蘭縣代理縣長林茂盛率領縣府春節敬軍團前往三星紅柴林營區陸軍蘭陽地區指揮部，親自向駐地國軍官兵表達關懷與慰問，並致贈春節加菜金，提前祝賀全體國軍官兵春節愉快、闔家平安。（圖：宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣代理縣長林茂盛昨（五）日上午十一時，率領縣府春節敬軍團前往三星紅柴林營區陸軍蘭陽地區指揮部，親自向駐地國軍官兵表達關懷與慰問，並致贈春節加菜金，感謝官兵長年守護國家與地方安全，並提前祝賀全體國軍官兵春節愉快、闔家平安。

代理縣長林茂盛指出，國軍官兵無論平日或節慶期間，始終堅守崗位，戮力執行各項戰備訓練任務，肩負守護國家安全的重責大任；在天然災害發生時，更即時投入救災與復原工作，成為人民最堅實的後盾。

代理縣長林茂盛表示，每逢重要節日，國軍弟兄仍須保持高度警戒，確保國家與社會安定，讓縣民能安心歡度佳節。

他謹代表宜蘭縣全體縣民，感謝國軍官兵的辛勞付出，縣府團隊也將持續與國軍攜手合作，共同打造「宜蘭好生活」，並且祝福所有官兵新春愉快、身體健康、家庭幸福、萬事順心。

此次春節敬軍活動中，代理縣長林茂盛分別向陸軍蘭陽地區指揮部、陸軍步兵第153旅、軍備局第202廠礁溪分廠、軍備局兵器試驗場、宜蘭縣後備指揮部、宜蘭縣後備旅、國軍宜蘭財務組、宜蘭憲兵隊、空軍防空暨飛彈第613營第一連及軍事安全總隊宜蘭分遣組等單位致贈春節加菜金，向官兵們致上最高敬意，並勉勵大家持續精進戰備，堅守崗位。

宜蘭縣各界春節敬軍團由代理縣長林茂盛擔任團長、縣議會議長張勝德副團長，軍人服務站長何中南及專員歐文祥陪同到營區向駐軍賀節。