宜蘭縣小手牽大手走入公益園遊會 傳遞防詐新能量

記者林坤瑋／宜蘭報導

詐騙手法不斷翻新，為強化民眾防詐觀念並推動識詐意識向下扎根，宜蘭縣警察局結合創世社會福利基金會舉辦「活力關懷，讓愛無限」公益園遊會活動，九日在羅東文化工場設置宣導攤位，此次主辦單位精心安排幼兒園小朋友上台表演，帶來一場兼具愛心與教育意義的活動。

活動現場氣氛熱絡，警方特別準備模擬警用巡邏機車及小小警察制服，讓小朋友坐上警車、戴上警帽化身「小小警察」，體驗守護治安的樂趣與責任。孩童與家長熱情參與拍照留念，笑聲與掌聲交織，將防詐觀念以最可愛的方式傳遞出去。

打詐宜蘭隊同仁也趁此機會向民眾宣導普發現金一萬元領取期間的防詐重點，提醒大家務必提高警覺，政府不會主動以電話、簡訊或電子郵件通知領錢或要求點擊連結，也不會要求提供帳號、密碼或ATM操作。請謹記防詐五不原則：「不接陌生來電、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個資、不信可疑訊息」，遇到任何可疑情況，請撥打165反詐騙專線或110報案查詢。