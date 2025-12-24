宜蘭縣府將推「新生市地重劃」 打造兼具防災親水宜居新社區 7

宜蘭縣政府將推動「新生市地重劃」，透過整合自然環境與都市機能，打造兼具防災、生態與生活品質的宜居新社區。宜蘭縣府今（24）日說明，新生重劃區早期為宜蘭河舊河道，隨著宜蘭河整治及河堤改建完成，縣府依都市發展需求辦理都市計畫變更，並擬定細部計畫，以市地重劃方式進行整體開發，強化防災、滯洪及消防救災等機能，因應汛期；預計於115年公告實施，並於116年底完成重劃。

「兼顧防汛安全與民眾休憩需求，打造兼具防災與親水、適合鄰里交流的生態宜居社區。」宜蘭縣府指出，新生重劃區基地南側緊鄰宜蘭河，北側則為充館圳及金同春圳，三面環水的地理條件形塑出獨特的水岸景觀特色。縣府在規劃過程中，串聯宜蘭河堤岸周邊自然資源，透過綠地、滯洪池與道路系統等多功能空間設計。

「期盼藉由完善公共設施與友善環境設計，提升整體生活品質，同時強化防災、滯洪及消防救災等機能，因應汛期及極端氣候帶來的挑戰。」宜蘭縣府補充，近年來隨著周邊市區發展日趨成熟，新生地區具備良好的區位與發展潛力，因此啟動新生市地重劃作業，並已於114年12月5日審查原則通過，預計於115年上半年公告實施，116年底完成重劃。

此外，自雪山隧道通車後，宜蘭與雙北地區的連結更加緊密，縣內包括鐵路高架化、高鐵延伸宜蘭等重大計畫持續推動中。縣府強調，未來將持續以民眾需求為核心，穩健推動各項公共建設，朝向打造安全、宜居且具韌性的城市目標邁進。

