宜蘭縣府展現7年施政成果 林茂盛：縣民就是咱家的人

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

宜蘭縣政府今（24）日在縣民大廳舉辦縣政成果7年記者會，並由代理縣長林茂盛報告宜蘭7年的施政成果以及未來的施政重點。林茂盛表示，縣府團隊秉持著「縣民就是咱家的人」，鄉親的小事，就是縣府的大事的精神，以穩健的步伐推動政策與建設，縣政不僅要讓鄉親看的到，更要感受的到，致力打造「住得安心、行得安全、生活有品質」的宜蘭。

林茂盛指出，在交通建設方面，縣府取得多項具體且關鍵性的進展，台62線延伸宜蘭於上月通過可行性評估，高鐵延伸宜蘭及宜蘭至羅東鐵路高架綜合規劃，近期亦已通過國發會審查。他說，無論是公路或鐵路建設，皆持續穩健推進，逐步完善宜蘭對外與縣內交通網絡，為鄉親往來通勤與返鄉出行帶來更安全、便捷的選擇。

林茂盛以防災為例，以打照韌性城市為目標，推動治水及防災設施建設，包含蘇澳溪分洪道、五結防潮閘門等工程，今年也順利爭取中央經費補助；同時強化對鄉親的支持，因應生活中的各項挑戰，陽明交通大學附設醫院二期擴建持續推進，心理衛生中心也已全數投入營運，從防災到照護，為縣內安全與安心生活奠定更穩固的基礎。

林茂盛強調，全齡人才的關懷，是縣府責無旁貸的使命，從兒童、產婦到長者，持續打造更友善、更有溫度的生活支持體系，營養午餐3.0、長照食堂2.0、高齡生活3.0、連續3年調升生育津貼，我們用心精進，守護每一個年齡層的幸福。

林茂盛也說，作為鄉親最可靠的肩膀，縣府陪伴青年逐夢，打造青創基地、完善運動環境培育更多優秀人才、推動老屋新生命、傾聽多元族群的聲音，並將於明年成立原民處，以包容及關懷為出發點，讓每位鄉親、每個族群、每個生命都能在宜蘭安心生活。

「展望明年，宜蘭縣府推動總經費達31.7億元的39項新興及亮點計畫，將以務實、穩健的步伐，貼近這片土地。」林茂盛強調，在今天縣政7年成果活動中，縣府以「安全便捷道路」、「守護鄉親的力量」、「遍地有歡笑聲」、「溫暖的照顧」、「可靠的肩膀」及「安心的所在」等6大面向，具體展現對鄉親幸福生活的實踐與承諾，並持續展望明年。

