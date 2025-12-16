宜蘭縣府表揚防詐英雄 感謝金融機構守護民眾荷包

▲宜蘭縣代理縣長林茂盛(中)表揚金融防詐有功人員留影，右為警察局長劉炯炫。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭縣政府為感謝金融機構積極攔阻詐騙案件，代理縣長林茂盛於16日藉由治安會報表揚機警行員之義行，並頒發感謝狀予有功人員，期望透過公開表揚方式，強化全民打擊詐欺犯罪信心，暢通警民良好之通報機制。

在金融機構的協助下，宜蘭縣府警察局114年9至10月成功攔阻26件臨櫃匯款及約定轉帳設定，詐騙手法依件數多寡依序為：假投資9件、假網路購物7件、假交友6件及猜猜我是誰4件，累計攔阻金額達新臺幣911萬3,296元。

其中猜猜我是誰案例，係詐騙集團假冒被害人親屬誆騙被害人至金融機構設定匯款，所幸銀行專員機警發覺異狀，立即通報警方到場瞭解後，即時勸阻，使其免於受騙損失，成功攔阻詐騙。

宜蘭縣府警察局再次呼籲，詐騙集團常利用民眾對親友的關心與信任，進行「猜猜我是誰或假冒親友急難」的詐騙。提醒切勿僅憑聲音就輕易相信，應立即掛斷電話，再次利用其他方式聯繫確認，以求證事實。此外，前往金融機構辦理匯款或設定約定轉帳時，請耐心配合行員的關懷提問，行員的細心詢問，是守護您財產安全的第一道防線。如接獲任何可疑來電、訊息或發現可疑情況，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話查證，以維護自身財產安全。(照片記者林明益翻攝)