宜蘭縣府響應紅包傳愛 攜手守護弱勢童心迎新年

宜蘭代縣長林茂盛將紅包傳愛款項交予世展會並自掏腰包加碼。（記者張正量攝)

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣政府二十七日上午於縣民大廳舉辦「蘭陽愛心月—童心守護．紅包傳愛」公益記者會，響應台灣世界展望會「紅包傳愛」行動。縣府各局處同仁自發性參與募款，所募善款將全數投入紅包傳愛計畫，為弱勢孩童與家庭送上新年祝福與支持。

代理縣長林茂盛表示，感謝台灣世界展望會長期關懷國內外脆弱兒童，紅包傳愛行動聚焦助學、健康、平安與希望四大面向，協助孩子穩定就學、安心成長，也紓解家庭急難、培力就業，縣府將持續與民間團體攜手，成為孩子最堅實的後盾。記者會現場邀請安康幼兒園小朋友以「萬馬奔騰迎新春」舞蹈揭開序幕，並由美星文化隊帶來多首舞蹈表演，孩子們以純真歌聲與活潑舞步，為更多脆弱兒童加油打氣，凝聚社會關懷力量。

台灣世界展望會副會長蕭文榮指出，宜蘭縣政府今年共募得五萬多元善款，期盼社會大眾持續支持在地服務方案，讓宜蘭約一千五佰位服務兒童在困境中仍能擁有平安成長與多元學習的機會。