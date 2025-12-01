宜蘭縣強化營養與食安升級 營養午餐餐費調增 學校午餐優化措施全面啟動

宜蘭縣政府在北成國小樂閱館舉行「亮點計畫-強化營養與食安升級：學校午餐優化措施全面啟動」。代理縣長林茂盛出席。（宜蘭縣府提供）

宜蘭縣政府今(一)日上午一時在北成國小樂閱館舉行「亮點計畫-強化營養與食安升級：學校午餐優化措施全面啟動」。自一一四學年度第二學期起，營養午餐餐費調增五元，為提高學童對鈣質的建議攝取量，選購具有機或產銷履歷深色蔬菜類提升至每週四次，強化鈣質攝取；另為維護學童食的安全，增訂質譜儀檢驗，確保營養午餐衛生安全，宜蘭縣代理縣長林茂盛出席。此次邀請具豐富烹飪經驗的林錦成主廚現場實作料理，打造兼顧營養、安全與美味的高鈣特餐，運用在營養午餐菜單設計，全面提升學校午餐品質與食品安全水準。

此次高鈣特餐實作，如春川炒雞、深色蔬菜類及味噌豆腐湯等料理，於十二月第一週起，串聯營養午餐供應，運用高鈣食材在營養午餐設計，讓學童學習正確的飲食觀念，把飯菜吃光光，吃出好活力。

學校營養午餐，不僅僅是一頓飯，更是培養健康飲食觀念與生活態度的重要途徑，而每道料理是對學童健康的重視與對食育的承諾，縣府將持續提升學校午餐的品質與食品衛生安全，強化營養及食安升級，讓孩子們「開心吃、用心學」，攜手打造更健康、更安心的校園飲食環境，強化營養及食安升級，將健康飲食理念實踐於日常生活中，共同拚出宜蘭好教育。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭縣致力於延續辦理免費午餐及提升供膳品質，為了守護孩子們的健康，讓他們從小建立正確的食育觀念，長期關注並推動食農教育，將「食農」及「食育」融入教學活動，以瞭解在地食材的文化價值，並從源頭管理加強監督午餐供應廠商與食材來源，採用安全、安心的國產食材，符合學童營養需求；透過學校營養師設計多元化的午餐菜單，運用富含鈣質的食材，如豆製品、深色葉菜類、海帶等高鈣食材，適時供應乳品類，搭配食農教育及營養教育納入教學，透過教育與實務的結合，讓學校午餐成為滋養學童健康成長的重要力量。

為了讓學童能吃得營養、安全、衛生又健康，針對宜蘭縣學校自設廚房，並陸續編列經費改善廚房環境及送風冷氣設備，確保校廚作業安全及提供更友善的工作環境；此外，提升富含鈣質之深色蔬菜類攝取，增訂質譜儀食材檢驗，更精準防堵不合格產品，從產地到餐桌的供應，搭配推動營養教育、食農教育等觀念，培養學童認識食材營養價值與健康飲食知識。