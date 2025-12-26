宜蘭縣推動長照「減法照顧」見成效 自立支援成果會展示長者重拾自主生活實力

宜蘭縣推動長照「減法照顧」見成效！自立支援導入計畫成果分享會。與會成員大合照。（圖：宜蘭縣衛生局提供）

▲宜蘭縣推動長照「減法照顧」見成效！自立支援導入計畫成果分享會。與會成員大合照。（圖：宜蘭縣衛生局提供）

宜蘭縣政府今（廿六）日於宜蘭大學福昌廳隆重舉行「自立支援導入計畫成果分享會」。活動吸引全台逾百位長照實務工作者齊聚，共同見證宜蘭縣如何透過「減法照顧」核心精神，讓高齡長者從「被動受照顧者」轉變為「生活的主人」，達成延緩老化與尊嚴老化的目標。縣衛生局秘書岳瑞雪出席，共有十八家導入單位接受表揚。

從「幫他做」到「陪他做」：翻轉傳統照顧模式。宜蘭縣政府自二O二O年起率先於住宿式長照機構導入自立支援理念，並於二O二二年進一步擴展至社區式機構。該計畫打破傳統僅依功能缺損來決定照護目標的模式，改以「生命史」為核心，深入評估個案的過去生活習慣、興趣嗜好及社會參與經驗。

廣告 廣告

衛生局表示，計畫採取「示範試辦、擴大推動、制度化」三階段模式，強調「減法照顧」理念：照護人員的腳步從「幫他做」調整為「一起做」，最終達成「陪他做」。透過將生活訓練融入日常細節，讓生活即是復能，顯著提升長者的生命韌性。接軌長照 3.0：建構尊嚴老化的宜居城市。衛生局表示，二O二六年一一五年台灣將正式邁入超高齡社會並迎來「長照 3.0元年」。宜蘭縣已超前部署，透過制度化的教育訓練、實務工作坊及照護流程指引，將自立支援轉化為可複製的成功模式。

數據說話：ADL與IADL指標顯著進步。一一四年計畫歷時半年，透過CMS量表、生活功能評估量表及GSS憂鬱量表成效追蹤。前測收案八十五案，後測收案六十九案，研究結果顯示，在參與的個案中，介入後的日常生活活動能力ADL與工具性日常生活活動能力IADL均有顯著改善。其中，在「進食、穿脫衣物、移位、家務處理與洗衣」等功能上的進步最為亮眼，展現出自立支援對於維持長者自主生活的實質貢獻。