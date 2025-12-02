宜蘭縣政府加強宣導交通標誌意涵 呼籲共同維護用路安全

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭縣政府為提升縣民對交通安全標誌與標線的理解，共同維護道路安全，在官方臉書專頁彙整多項重要交通知識進行宣導，呼籲所有用路人務必遵守相關規定，特別是在行人及校園周邊區域，希望藉由強化重要標誌辨識，落實人本交通理念。

宜蘭縣政府提醒用路人，行經特定路段時應特別留意以下標誌與規定：

一、行人優先區標誌：表示該區應以行人步行優先，車輛行車速限不得超過時速 20公里，且禁止按鳴喇叭。

廣告 廣告

二、讓路標誌和讓路線：用路人看到此標誌或標線時，應減速慢行或停車，優先禮讓主幹道車輛先行，以確保路口安全。

三、視覺化減速標線：駕駛人行經此標線路段時，應放慢速度，提高警覺。

此外，針對學校上下學汽機車接送區，縣府強調家長與駕駛人應遵守學校規範，共同保護學童的安全。

宜蘭縣政府表示，交通安全的維護仰賴每一位用路人的參與和配合。透過對交通法規及標誌意涵的精準掌握與實踐，才能有效降低事故風險，共同營造一個更加安全、以人為本的道路環境。

宜蘭縣政府臉書網址：https://reurl.cc/eVDxo7

（照片宜蘭縣政府提供）