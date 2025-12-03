宜蘭縣政府加強督促6層以上建築物辦理公共安全檢查簽證及申報

宜蘭縣政府加強督促六層以上建築物辦理公共安全檢查簽證及申報。（記者董秀雲攝）

近期香港宏福苑大火造成嚴重傷亡，震驚全球，也引起各界對住宅與公寓大樓消防安全及避難設施高度關注。宜蘭縣政府建設處呼籲六層以上大樓所有權人、管委會與住戶，未完成公共安全檢查者應儘速委託經內政部認可之專業機構或人員，對建物防火避難設備與系統進行全面檢查，確保逃生動線暢通、防火有效隔離以及消防、逃生、緊急供電設備正常運作。

縣府為落實危險預防、守護縣民生命財產安全，已完成八樓以上公共安全檢查申報輔導作業，為強化建築物公共安全並配合內政部政策，針對宜蘭縣六至七樓之H-2類組(住宿類)組別建築物，自一一四年起納入應辦理建築物公共安全檢查簽證及申報範圍，申報頻率為每四年申報一次，以確保建物內防火避難設施、昇降設備、緊急供電系統等安全設備維護正常。未依規定申報者，依法可處新臺幣六至三十萬元罰鍰。另近期縣府亦將針對十樓以上大樓加強宣導檢查。

許多住宅大樓火災意外，往往起因為避難樓梯問堆放雜物、常閉式防火門失效、逃生路線阻塞等缺失，縣府再次提醒今年六至七樓應辦理公共安全檢查及申報之建築物，請儘速完成申報，以免受罰。民眾如有關於建築物公共安全申報疑問，可洽縣府建設處使用管理科電話:九二五一000分機一三三0。