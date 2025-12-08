宜蘭縣政府推動水患自主防災社區成果座談會，代理縣長林茂盛主持。（宜蘭縣府水利資源處提供）

宜蘭縣政府今（八）日下午在縣政府文康中心舉行「宜蘭縣政府推動水患自主防災社區成果座談會」，代理縣長林茂盛出席頒發聘書給社區幹部。代理縣長林茂盛表示，縣政府從一O一年推動水患自主防災社區永續經營至今十三年，逐年推動與強化宣導防災意識，並提升在地性的防護能力，現各處社區在防汛期間皆已自主性進行各項防災工作，也讓宜蘭縣連續多年獲經濟部水利署評鑑為績優縣市。

此外，為使水患自主防災社區落實智慧科技防災，縣政府及輔導團隊國立宜蘭大學更全國首創使用社區自主防災決策儀表板進行社區內歷史致災點位資訊有效彙整及防災實兵演練，以及配合縣政府「宜蘭縣智慧防汛網之淹水感測器」，佈設高密度、低成本、易維修之淹水感測設備，提供直接之水位資訊，即時預警，提早應變目標，協助自主防災隊，提前部署，做好「減災、整備、應變、復原」的各階段任務，針對社區內易致災點加強巡視及進行社區內防災宣導作業，同時請企業防災協力單位清點人力、設備及物資，以降低颱風豪雨對社區造成的威脅，保護更多居民的生命財產安全。

宜蘭地區因部分地勢低窪，致雨水無法即時排流，易造成地區淹水，鑑於工程措施有其侷限性，無法即時解決全面性淹水問題。縣政府透過非工程措施全面推動「水患自主防災社區」建立與運作，以社區基層為主體，整合社區內、外資源，藉由災害與防救災相關知識與技術的學習，激發民眾建立防災意識，提昇社區「抗災、避災、減災」的預防措施，讓民眾熟知防救災資訊以利於災害發生之際「自救、互救」。除能快速進行疏散避難以降低災害傷亡，並能迅速參與推動重建，進而發展「永續成長、成果共享、責任分擔」的安全永續社區，達到全民防災觀念之建立與落實，減輕水患災害對人民生活之衝擊。