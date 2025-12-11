宜蘭縣政府表揚宜蘭國小團隊及主任林秋萍 助人義行

宜蘭縣代理縣長林茂盛表揚宜蘭國小團隊及主任林秋萍助人義行，頒發表揚狀及獎勵。（宜蘭縣府提供）

宜蘭國小附設幼兒園主任林秋萍於十二月九日在附設幼兒園旁的機車停車棚展現大愛與急智，成功協助一位急產的陳姓產婦順利產下男嬰。當時產婦參加完兒子校外教學返校後突感腹痛，林秋萍主任接獲男童求救後，立即與附幼團隊黃姓教師、林姓實習生、徐姓廚工趕往協助，並在救護車抵達前，親自蹲身為站立急產的產婦接生，母子最終平安送醫。此義舉感動人心，宜蘭縣政府代理縣長林茂盛聞訊後，特別於今（十一）日前往宜蘭國小頒發表揚狀及獎勵，表揚團隊夥伴及林秋萍主任沉著應變、見義勇為的善行。縣府教育處代理處長陳金奇共同出席。

此一溫馨故事在社會上引起廣大迴響，不僅彰顯教育工作者對生命的珍視，也凝聚社區互助的良善力量。縣府除表達對林秋萍主任的感謝與肯定外，也對陳姓產婦與新生兒獻上最深的祝福。

代理縣長林茂盛表示：宜蘭國小團隊及林秋萍主任不僅是教育界的模範，更是宜蘭人的驕傲！在緊急時刻，展現出超乎職責範圍的勇氣與愛心，親手迎接一個新生命的到來，這是對生命最美好的見證。那一聲啼哭，正如林秋萍主任所說，是「最美樂章」。此次義行充分體現了宜蘭「人情味」的美好價值，也展現校長楊顯欽帶領團隊的凝聚力，縣府將全力支持並推廣這份行善不落人後的精神，也期許未來所有公教人員都能將這份大愛精神融入日常服務中。