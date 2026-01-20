宜蘭縣政府警察局長異動 卸任局長劉炯炫交棒新任局長陳金城

▲卸任局長劉炯炫(左)將印信移交新任局長陳金城(右)。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭縣政府警察局長劉炯炫榮調台北市政府警察局督察長，遺缺由原任內政部警政署公共關係室主任陳金城接任，並於1月20日上午舉行卸任、新任局長交接佈達儀式，典禮過程圓滿順利。

宜蘭縣政府警察局長交接就職典禮在警察局大禮堂舉行，由宜蘭縣代理縣長林茂盛及內政部警政署主任秘書呂新財主持，宜蘭縣議會議長張勝德、縣議會秘書長官伸科及縣議員林義剛、楊弘旻、沈志弘、游吉祥、孫湯玉惠、黃琤婷、陳玉萍、謝正信及宜蘭市長陳美玲、立委陳俊宇服務處主任梁家享等地方民代，以及宜蘭地方法院庭長黃永勝、宜蘭地檢署檢察長王以文、宜蘭調查站鍾副主任、宜蘭縣警察之友會理事長陳虞鎰、宜蘭縣退警協會理事長朱敏、宜蘭縣義警大隊長楊杰、宜蘭縣民防大隊長張耀徽、宜蘭縣警察志工大隊長陳正忠等人士多人到場觀禮，場面簡單隆重。

▲宜蘭縣代理縣長林茂盛(右2)及張勝德議長(左)與卸新任警察局長留影。

林茂盛代理縣長致詞感謝劉炯炫局長在地方的貢獻，為宜蘭治安打下基礎，過去一年中，緝獲毒品藥頭118人、查獲詐欺集團計40件314人、執行19件治平專案，檢肅幫派首要及成員共計172人到案，其中15 人裁定羈押禁見，另查獲制式槍枝2支、非制式槍枝 16 支（溯源3支）、子彈114發，績效卓著，讓宜蘭的 治安滿意度始終維持在優等水準；另縣內舉辦的綠色博覽會、童玩節以及蘭陽媽祖文化節等活動，也很感謝劉局長所帶領的縣警局團隊協助完成各項活動交通疏導與安全維護工作。同時也要代表縣政府熱烈歡迎新任的陳金城局長到職，新任局長具備豐富的實務與管理經驗，是一位深具決斷力的優秀警政幹才，治安是縣政推動的基石，期待在新局長的帶領下警察局同仁共同打拼，展現高度的紀律與專業，以亮眼的執法成效，擦亮宜蘭警政的金字招牌。

▲宜蘭縣警局列隊歡送劉炯炫局長，並推同仁代表獻花離情依依。

新任局長陳金城，中央警察大學行政警察學系第六十四期畢業，曾任職臺北市政府警察局交通警察大隊副大隊長、中正第二分局副分局長、捷運警察隊隊長、督察室督察、公共關係室主任、南港分局分局長、中山分局分局長、內政部警政署專門委員兼公共關係室副主任、公共關係室主任等重要職務，任警職年資32年，經歷豐富。(照片記者林明益攝)