宜蘭縣政府轄管遊憩景點2/16星期一 除夕當天全面休園
▲冬山河親水公園。（記者董秀雲攝）
為因應一一五年農曆春節，宜蘭縣政府轄管遊憩據點於一一五年二月十六日星期一除夕當天休園一日暫停營運，一一五年二月十七日星期二起正常營運。工旅處提醒遊客，非法旅宿缺乏公共安全與投保保障，春節期間到宜蘭旅遊，入住前應先至「臺灣旅宿網」查詢合法旅宿，選擇合法旅宿，才能確保自身的旅遊安全與權益，並留下美好的旅遊回憶。
宜蘭縣政府轄管遊憩據點宜蘭河濱公園、礁溪湯圍溝公園、跑馬古道公園、五峰旗風景特定區、礁溪旅遊服務中心、龍潭湖風景特定區、宜蘭旅遊服務中心、冬山河親水公園、武荖坑風景區、冬山河生態綠舟、豆腐岬風景區、清水地熱遊憩區、梅花湖風景特定區、石牌縣界公園及分洪堰公園等遊憩景點。
