宜蘭縣政總質詢 縣議員謝燦輝建議發展輕軌

宜蘭縣政總質詢，縣議員謝燦輝提出質詢建議發展輕軌。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣政總質詢，縣議員謝燦輝提出質詢建議發展輕軌。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣議會縣政總質詢於今（廿四）日縣議員謝燦輝提出質詢並表示，宜蘭縣什麼最多，砂石，太平山檜木，還有地熱，宜蘭縣地熱蘊藏最豐富，但不適合做海岸線的風力發電。因此他建議縣府應該設立檜木博物館，作為縣府主要開源收入來源，漂流木也能轉為發展經濟目標朝可以拍賣做思考方向。並建議宜蘭縣是否發展輕軌，直說：「連晚上我做夢都會想到」。縣議員吳宏謀關心都市計畫發展及落實，希望宜蘭縣比照中央考量提高都市計畫容積及建蔽率，並建議要找一個適當污水處理中心。

廣告 廣告

謝燦輝建議縣府設立檜木博物館，代理縣長林茂盛表示，檜木博物館是很有創意及發想。至於建議發展輕軌，代理縣長林茂盛回應，輕軌是很好交通工具，以現有路線如何規畫，應避免與台鐵競爭，要評估。

謝燦輝則表示，輕軌是未來趨勢，經常站在路口看著交通大塞車，發展輕軌絕對有幫助，到中興文創園區可以辦演唱會。林茂盛則表示，建議路線的中興文創園區，高鐵也設有中里站，會思考與台鐵溝通，以鐵路捷運化增加班次及運次。

吳宏謀建議鐵路高架趕快來做，黃金未來十年，快速鐵路在宜蘭儘快實現，鐵路高架不管新舊，鐵路不來是不會發展的。都市計畫發展要落實，比照中央考量提高容積及建蔽率，對宜蘭才有利，否則地方不會進步。代理縣長林茂盛答覆，都市計畫內提高容積率，縣府已發文給鄉鎮市進行檢討，待審議完成。所有政府挹注資源都在都市計畫內，都市計畫外都以現況處理。林茂盛強調，都市計畫內提高容積率會做滾動式檢討，先做都市計畫內檢討再進行都市計畫外。