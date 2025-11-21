宜蘭縣政總質詢 議員謝家倫、謝正信提建言

宜蘭縣政總質詢，縣議員謝家倫質詢提出建言。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣政總質詢，縣議員謝家倫質詢提出建言。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣議會定期會於今（廿一）日進行縣政總質詢，縣議員謝家倫建議縣府推動「一鄉鎮一共融公園」，對於縣府在溪南地區辦理情形，質疑選址過程評估標準，而且過於緩慢，希望縣府加快腳步，同時建議仿效台北市及日本富士市推動特色人孔蓋彩繪，營造城市風景。建議研議「大客車與小客車共享停車格」。縣議員謝正信建議「一鄉鎮一特色親子公園」及共融遊戲場，關心縣府推動「一鄉鎮一特色候車亭」規畫及設計案，並且建議設置「寵物靈骨塔」，許往生毛小孩一個家。

對於縣府推動「一鄉鎮一共融公園」，縣府工商旅遊處長李東儒表示，溪南地區核定，擇定蘇澳運動公園與三星綜合運動場施作，溪北地區有適當地點但用地所有權人不同意，作業上以選址時間一年，明年度設計，後年施工。謝家倫批評過於緩慢，一個共融公園需三年時間才會完成，力促加快腳步。對於選址結果呈現迫切性的羅東兩處竟然未納入，綜合分數也最低，提出質疑選址評估標準。李東儒答覆，在作業上會加快腳步。

謝家倫表示，親子共融公園推動，建議縣府掌握各鄉鎮進度，並啟動下一階段的場址規畫，提供更完善的親子友善空間。特色人孔蓋的設計，建議導入具有宜蘭文化的圖樣，增添城市風景，也成為新的打卡亮點。大客車停車空間規畫，建議研議「大客車與小客車共享停車格」改善市區遊覽車難停問題，提升觀光體驗。

面對議員謝家倫提出建議特色人孔蓋設計，代理縣長林茂盛表示，確實有地方特色，以歷史融入，肯定更可以行銷宜蘭。

謝正信建議「一鄉鎮一特色親子公園」及共融遊戲場，縣府工商旅遊處長李東儒指出，細部設計今年十二月一日啟動，除了規畫加速，明年四、五月施作是跨年度工程。至於「一鄉鎮一特色候車亭」縣府交通處長黃志良表示，縣府正辦理「一鄉鎮一特色候車亭」規畫及設計，俟規畫設計完成，將儘速爭取預算以辦理興建工程，預定明年辦理工程發包二千多萬元。

謝正信提及蘇澳鎮新馬地區四十年臭異味，長期排放污染物惡臭味改善，謝正信表示，這是功德，也希望環保局要積極輔導並加強事業廢棄物的稽查，最終是讓異味消失。