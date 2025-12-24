宜蘭縣政7年展成果 林茂盛：蘭ㄟ厝咱來顧

宜蘭縣政府昨（廿四）日在縣民大廳舉辦縣政成果七年記者會，代理縣長林茂盛向鄉親報告宜蘭七年的施政成果以及未來的施政重點，縣府團隊秉持著縣民就是咱家的人、鄉親的小事，就是縣府的大事的精神，以穩健的步伐推動政策與建設，縣政不僅要讓鄉親看的到，更要感受的到，致力打造「住得安心、行得安全、生活有品質」的宜蘭。代理縣長林茂盛率縣府團隊以蘭ㄟ厝咱來顧，展現施政成果。是否競選下屆宜蘭縣長，代理縣長林茂盛受訪時表示，一直以來把宜蘭縣政做好，蘭ㄟ厝，顧乎好，拚出宜蘭好生活。蘭ㄟ厝就像一個家，透過龜山島的意象，來守護鄉親，讓宜蘭越來越好，是否參選宜蘭縣長，代理縣長林茂盛還是回應：把事情做好！

在縣政七年成果活動中，代理縣長林茂盛說明，縣府以「安全便捷道路」、「守護鄉親的力量」、「遍地有歡笑聲」、「溫暖的照顧」、「可靠的肩膀」及「安心的所在」等六大面向，具體展現對鄉親幸福生活的實踐與承諾。展望明年一一五年，縣府推動總經費達三十一點七億元的三十九項新興及亮點計畫，以務實、穩健的步伐，貼近這片土地，貼近鄉親的身邊，幸福的宜蘭，有你，有我，幸福的家園，由縣府來守護-蘭ㄟ厝，咱來顧。所謂幸福，不是一句抽象的口號，而是一種踏實心安的生活狀態，宜蘭的幸福存在於生活中的每一個細節。

代理縣長林茂盛表示，一○七年跟著林姿妙縣長進入縣府，全心投入宜蘭縣政，曾任秘書長四年，副縣長二年，今年初代理宜蘭縣長，對於縣政相關的社會、交通、文化、教育政策都很清楚。「蘭ㄟ厝咱來顧」，蘭ㄟ厝以龜山島意象形同宜蘭精神地標，從現在，未來縣府持續推動縣政，讓宜蘭越來越好，蘭ㄟ厝做伙來打拚！

在交通建設方面，縣府取得多項具體且關鍵性的進展，台62線延伸宜蘭於上月通過可行性評估，高鐵延伸宜蘭及宜蘭至羅東鐵路高架綜合規劃，近期亦已通過國發會審查，無論是公路或鐵路建設，皆持續穩健推進，逐步完善宜蘭對外與縣內交通網絡，為鄉親往來通勤與返鄉出行帶來更安全、便捷的選擇。

防災方面，以打照韌性城市為目標，推動治水及防災設施建設，包含蘇澳溪分洪道、五結防潮閘門等工程，今年也順利爭取中央經費補助；同時強化對鄉親的支持，因應生活中的各項挑戰，陽明交通大學附設醫院二期擴建持續推進，心理衛生中心也已全數投入營運，從防災到照護，為縣內安全與安心生活奠定更穩固的基礎。

宜蘭的美好與歡樂，不只留在人們心裡，也真實存在於生活的每個角落，無論是蘭海鐵道五漁村或冬山河旅遊廊帶，無論走到哪，都能遇見讓心放鬆的幸福空間；在宜蘭，每一段旅程，都伴隨著遍地的歡笑聲。