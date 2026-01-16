宜蘭縣文化局發表製鑼技術保存成果亮相
（記者卓羽榛宜蘭報導）宜蘭縣政府以「《千錘萬鍊 鑼響蘭陽》從鐵工廠走向世界的製鑼傳承者們」為主題，1/15日在中興文創園區57影視中心舉行成果發表會，透過播映紀錄影片精華、銅鑼展覽及現場交流，帶領民眾認識宜蘭傳統製鑼技術的保存成果。
製鑼工藝保存者林烈旗藝師親自到場，分享多年投入製鑼工作的實務經驗，以及參與本次影像紀錄計畫的心得，帶領與會來賓深入了解製鑼技術蘊含的工藝精神。本計畫透過系統化的影像與文字，完整記錄製鑼技術及保存者生命故事，更邀請傳統戲曲專家學者、宜蘭福龍軒魁儡劇團、朱宗慶打擊樂團，以及西螺朝興宮參與訪談，從不同面向分享與林午銅鑼之間的故事、歷史與實際應用情境。相關成果將作為後續無形文化資產研究、教育推廣及技藝傳承的重要基礎資料。
成果發表會中，首度公開播映製鑼技術保存紀錄成果精華影片，呈現製鑼技術的實際製作工法。現場亦展出林午銅鑼16件代表性經典作品，涵蓋不同製作時期與用途，並由林午銅鑼第三代林浩賢導覽銅鑼工藝，象徵製鑼技術在世代之間的延續。現場也開放敲擊體驗，讓民眾實際感受鑼聲音色與製作工法的關聯，增添活動的互動性。宜蘭國小師生也特別前來參與，透過導覽解說及有獎徵答，引導年輕世代認識在地傳統工藝，使文化資產保存向下扎根。
宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，本次活動為「114年度宜蘭縣文化資產保存技術『製鑼技術』及保存者林烈輝、林烈旗之保存紀錄計畫」的成果呈現，林午銅鑼作為臺灣少數堅持傳統手工製鑼的鐵工廠，全臺超過八成銅鑼均來自宜蘭的林午銅鑼，作品廣泛應用於北管戲班、迎神廟會及藝術展演，音色與工法均具高度辨識度。林烈輝與林烈旗兩位保存者，傳承父親林午的藝師精神，長期鑽研銅鑼製作，不僅創下金氏世界紀錄，更將臺灣銅鑼工藝發揚國際，是宜蘭重要的無形文化資產。
本次成果發表會不僅呈現製鑼技術保存紀錄的階段性成果，也期望帶領更多民眾一起認識傳統工藝的技術內涵與文化價值，未來縣府將持續推動相關保存與推廣措施，讓傳統工藝得以被記錄、被看見，並逐步落實技藝的永續傳承。
