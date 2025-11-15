宜蘭縣文化獎及文化紀念獎 頒獎

第十一屆「宜蘭縣文化獎及文化紀念獎」頒獎典禮隆重登場，宜蘭縣代理縣長林茂盛親自頒發獎座與獎金二十萬元給文化獎得主徐惠隆（右），文化紀念獎則由已故畫家游本鄂先生獲得，由其孫子游蒼賢（左）現任青溪新文藝協會榮譽理事長代表獲頒獎座 。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣藝文界最高榮譽「宜蘭縣文化獎」邁入第十一屆，今（十五）日上午由宜蘭縣政府在宜蘭縣史館舉行頒獎典禮，隆重表彰為地方文化深耕奉獻的傑出人士。此屆文化獎得主為致力於宜蘭文史調查及鄉土文學創作的徐惠隆老師，由宜蘭縣代理縣長林茂盛親自頒發獎座與獎金二十萬元，文化紀念獎則由已故畫家游本鄂先生獲得殊榮，由其孫子游蒼賢現任青溪新文藝協會榮譽理事長心代表獲頒獎座 。評選委員代表吳清鏞擔任引言人，得獎人徐惠隆在傳藝志工古箏伴奏朗讀：鴨賞舅舅。頒獎典禮，縣文化局長黃伴書，前文化局長林秋芳、歷屆文化獎邱水金、吳敏顯、陳進傳共襄盛會。

代理縣長林茂盛表示：宜蘭能擁有深厚的文化底蘊，仰賴歷屆文化先進的長期耕耘與奉獻。縣府期盼透過文化獎的延續與推廣，持續表彰更多默默為文化扎根的工作者，讓宜蘭這片土地的文化能量代代傳承、生生不息。

徐惠隆老師長年致力於蘭陽文史的田調、研究與出版，從青少年時期到如今耄耋之年，始終筆耕不輟，將一生心力投入在文化保存與傳承之中。他以平實文字記錄在地故事，以熱情推動傳統藝術教育，是宜蘭文化精神的典範。

文化紀念獎得主游本鄂先生則是宜蘭美術史上不可忽視的重要人物，自日治時期起連續七屆入選日本官展，為宜蘭美術贏得國際矚目。他終身堅持民俗繪畫創作，並以藝術精神培育後進，奠定了宜蘭美術世家的傳承基礎，為地方藝術留下不朽印記。

文化獎得主徐惠隆得獎理由：徐惠隆先生生長於宜蘭冬山，從事蘭陽文史調查、研究、保留，宜蘭鄉土文學創作長達四十餘年，一生懸命為蘭陽文化推廣，情志堪崇！ 民國五十六年，十六歲的徐惠隆先生開始寫作，民國五十六年高二在《中國語文月刊》，發表〈宜蘭線上〉等數篇文章，展露才華，民國九十九-一O三年榮獲第四、五、六屆蘭陽文學獎，民國一O三年獲時報文學獎。

徐惠隆先生先後服務於順安國中、國華國中，擔任國文、歷史老師二十餘年，培育無數優秀蘭陽學子，在學校服務期間，長期擔任宜蘭監獄讀書會志工、宜蘭縣救國團《蘭陽青年》編輯，民國八十二年九月獲頒入選省教育廳「杏壇芬芳錄」。民國七十一年至七十八年外調宜蘭縣立文化中心，擔任史蹟文物工作小組文撰組長，從事草嶺碑林踏查工作。這期間詳盡記錄史蹟文物工作小組工作資料。民國八十三年，徐惠隆先生先在冬山鄉成立知性讀書會，長達二十餘年，先後閱讀兩百多本書，為縣內持續運作最長久之社區讀書會之一。

徐惠隆先生生撰寫了：《蘭陽的歷史與風土》等七本以宜蘭為主題的散文集，《蘭陽史蹟文物圖鑑》、《冬山鄉耆老座談實錄》、《冬山寺廟彙編》、《羅東城隍廟誌》等四冊文史專著，鄉土教材三冊，宜蘭文史研究論文五篇，著作等。

徐老師為平原著書立說，為傳統藝術志願解說，將編輯經驗貢獻社會，持之以恆撰寫文史調查日記。徐老師熱愛宜蘭，奉獻宜蘭，從少年到白頭，正如前文建會邱坤良主委在為徐老師散文集《海味宜蘭》做序所言：「少年立志守鄉關，這個道地的宜蘭人啊！」