宜蘭縣明正常上班上課
〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣明(13日)各機關學校照常上班及上課。
但考量本縣仍有部分地區災情需進行重建，或其他因地形、交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全等因素，機關、學校首長得在15日範圍內，視實際需要從寬認定給予當事人停班(課)登記。
