宜蘭縣春節期間推出冬山河水上巴士加碼優惠好康方案
▲宜蘭縣春節期間推出冬山河水上巴士加碼優惠好康方案。（記者董秀雲攝）
為改善春節期間冬山河周邊停車問題，宜蘭縣政府於今年一一五年春節期間，推出冬山河水上巴士加碼優惠好康方案。冬山河水上巴士目前航運經營，以親水公園與傳統藝術中心間對開為主，全票新臺幣七十五元，半票三十五元。今年一一五年春節初一至初六期間限量優惠為新臺幣七十元。去程及回程各三十五元。
宜蘭縣政府表示：為因應春節期間，宜蘭縣冬山河旅遊區帶周邊停車不足及鼓勵遊客搭乘冬山河水上巴士，推出「一一五年春節期間冬山河水上巴士優惠方案」，凡至冬山河親水公園現場購買親水公園至傳藝中心水上巴士之全票來回票者（原票價去程七十五元，回程七十五元，共計一五0元），今年一一五年春節初一至初六期間限量優惠為新臺幣七十元（去程三十五元，回程三十五元，共計七十元），從每天上午九點首班船起，每半點發船一班（中午十二時三十分至下午一時休息），末班船為下午四時二十分，每艘船每航次限載四十人。
傳統藝術中心今年也特別配合宜蘭縣政府的優惠方案，提供憑冬山河水上巴士一次購來回船票，購買傳統藝術中心門票，得享縣民票價新臺幣一00元優惠（原票價一五0元）。
此優惠方式僅適用於冬山河親水公園碼頭購票，不適用於傳統藝術中心購票，故遊客車輛可停放於冬山河親水公園，除可以優惠票價體驗冬山河水上巴士航程，並可疏解冬山河周邊停車不足問題。
