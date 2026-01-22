宜蘭縣春節食品抽驗全數合格把關年節飲食安全

宜蘭縣衛生局前往商家進行年節食品稽查。（宜蘭縣衛生局提供）

記者張正量／宜蘭報導

農曆春節將近，為確保民眾安心過好年，宜蘭縣政府衛生局提前啟動食品安全把關作業，深入各大賣場、餐飲業及食品製造業進行抽樣檢驗，共計抽驗156件食品。

本次抽驗品項涵蓋春節期間民眾常購買的蔬果農產品、禽畜水產品、米麵豆製品、糕粿糬類及各式休閒食品，並依食品風險特性，針對農藥殘留、動物用藥殘留、防腐劑、殺菌劑、甜味劑、保色劑、漂白劑、著色劑、重金屬及食品微生物等項目進行檢驗。經檢測，一佰五十六件食品結果均符合相關規定，檢驗資訊已公布於衛生局網站「食品檢驗專區」，供民眾查詢。

衛生局局長徐迺維提醒，民眾選購年節食品時，應特別留意產品標示與外觀。購買完整包裝食品時，須確認包裝是否完整無破損，並清楚標示品名、有效日期、製造或販售業者資訊、原產地及營養標示；散裝食品則應標示品名及原產地（國）。同時牢記「三不原則」：標示不清楚不買、顏色過白或過於鮮豔不買、有異味不買，才能吃得安心又健康。