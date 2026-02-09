宜蘭縣有非公用土地持續辦理標租活化，邀請民眾把握後續開標機會。（宜蘭縣政府財政稅務局提供）

▲宜蘭縣有非公用土地持續辦理標租活化，邀請民眾把握後續開標機會。（宜蘭縣政府財政稅務局提供）

為妥善及有效管理縣有土地資源，宜蘭縣政府財政稅務局持續盤點坐落於縣內各鄉鎮之非公用土地，經整體評估後，優先篩選廿八筆土地、計廿三件標案，並完成公告作業，主動辦理公開標租，積極引導民間參與土地合理使用。

相關標租土地之標示、面積、使用分區、標租底價及押標金金額，均已公告於宜蘭縣政府及財政稅務局網站首頁／公告資訊／招標資訊項下，資訊公開透明。財政稅務局提醒，有意投標者請把握後續開標時程，依規定完成投標手續，以利縣有土地資源有效活化利用。民眾如對標租相關事宜有任何疑義，歡迎洽詢宜蘭縣政府財政稅務局（0三）九三二-五一O一轉二五0至二五五，將竭誠為您服務。

該案已於一一五年一月廿九日完成第一次開標，其中編號13、21及23等三件標案順利標出，顯示鄰近民眾對土地出租利用具高度關注與參與意願。為加強資訊揭露及周知效果，財政稅務局除於網站公告標租資訊外，並於標租土地現地設置標租公告告示牌，主動向鄰近民眾揭示出租資訊，提升民眾掌握標租訊息之便利性。

其餘未標出標案，將依公告規定，續於一一五年二月廿六日及三月廿六日上午十時，在財政稅務局三樓會議室辦理第二次及第三次開標，歡迎有需求之民眾及本國公司、商號踴躍投標。

