宜蘭縣民李祐瑋、游子毅、楊佳豪榮獲2025年iENA德國紐倫堡國際發明展一金一銀 代理縣長林茂盛接見表揚

▲宜蘭縣民李祐瑋（右四）、游子毅及楊佳豪（左四及左五），榮獲德國紐倫堡國際發明展一金一銀，代理縣長林茂盛接見表揚。（記者董秀雲攝）

iENA德國紐倫堡國際發明展今年已邁入第七十七屆，為全球首創、歷史最悠久之創意發明展，每年來自世界各地約有五00~八00多件作品參賽。今年度一一四年度參展單位中原大學李祐瑋，其參展作品主要應用於「全內反射散射量測的裝置與方法」，榮獲金牌肯定，另參展單位慈濟大學游子毅及楊佳豪，參展作品「智能約束裝置」，榮獲銀牌，得獎學生皆為宜蘭人，代理縣長林茂盛於今（十一）日上午九時在縣長會客室接見得獎者，並給予表揚勉勵，肯定宜蘭在地縣民為國爭光，並鼓勵工商學術界研究、創新及發明。中華民國代表團台灣傑出發明人協會秘書長李定濂與得獎學生的家屬父母親及阿嬤也都到場分享榮耀。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭除了好山好水，更有好發明，宜蘭縣民的發明作品涵蓋多個層面，包括光學檢測、醫療、長照等，在德國紐倫堡國際發明展屢獲肯定，勉勵得獎者持續精進，秉持發明人努力不懈的精神，繼續研發優秀的作品，為國爭光、造福人群。

台灣傑出發明人協會秘書長李定濂表示，得獎學生獲得大力栽培及支持，期望延伸國際，這是個起點，未來能有更多創新的發明，支持地方的產業。

中原大學李祐瑋參展作品主要應用於「全內反射散射量測的裝置與方法」，榮獲金牌。李祐瑋表示，一般光學顯微鏡變成奈米顯微鏡，技術上可更簡單，能夠得獎受到國際肯定，希望能推廣到全世界。慈濟大學游子毅及楊佳豪，參展作品「智能約束裝置」，榮獲銀牌，游子毅表示，「智能約束裝置」適用於臨床護理可減少病人感染及意外發生，感謝慈濟大學能夠到國際間比賽獲獎。

縣府表示，發明人李祐瑋得展作品「全內反射散射量測的裝置與方法」，榮獲金牌，此專利技術是一種可以讓傳統的光學顯微鏡升級成可視化奈米顯微鏡之光學置發明，可以提供高解析度的微奈米影像，應用領域涵蓋細胞、細菌、血小板、外泌體、奈米材料等各式液態檢體光學檢測。另游子毅及楊佳豪得獎作為「智能約束裝置」，榮獲銀牌，得獎作品「智能約束裝置」具備快扣式結構與開放透氣設計，有助於快速穿戴、觀察與執行照護，同時整合壓力感測與預警系統，可即時監測與提示異常狀況，適用於醫療、長照與居家機構，有效提升照護效率與病人安全。

為推動縣內的發明風氣，宜蘭縣政府一直積極鼓勵工商投資和技術合作。縣政府實施多項措施，包括辦理地方型SBIR以鼓勵小型企業進行創新研發，提供相應的補助。此外，對於符合條件的廠商，更可依據縣府獎勵投資實施要點，申請補助房屋稅及地價稅。