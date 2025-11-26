宜蘭縣民謝茂山董事長帶領亞洲義大利門板公司榮獲第27屆海外臺商磐石獎 代理縣長林茂盛接見表揚

宜蘭縣民謝茂山董事長帶領亞洲義大利門板公司榮獲海外臺商磐石獎，代理縣長林茂盛接見表揚。（記者董秀雲攝）

經濟部中小及新創企業署主辦第27屆「海外臺商磐石獎」得獎名單揭曉。本年度經濟部中小企業署共遴選出七家海外優秀企業，亞洲義大利門板股份有限公司為獲獎企業之一 ，代理縣長林茂盛於今（廿六）日在縣長會客室接見得獎企業董事長謝茂山，並給予表揚勉勵，肯定企業對臺灣或國際社會卓越的實質貢獻。縣工策會總幹事陳志信、謝茂山弟弟謝茂全、民間友人王宏相共同出席給予祝賀。

為推動縣內海外優秀企業投資宜縣，宜蘭縣政府一直積極鼓勵工商投資和技術合作。縣政府實施多項措施，包括辦理地方型SBIR以鼓勵小型企業進行創新研發，提供相應的補助。此外，對於符合條件的廠商，更可依據縣府獎勵投資實施要點，申請補助房屋稅及地價稅。

代理縣長林茂盛表示，亞洲義大利門板股份有限公司，董事長謝茂山，從宜蘭出發，二OO七年在越南創立亞洲義大利門板有限公司，主要從事木料選料、門板貼皮、木材烘乾、白身加工、油漆到包裝，一條龍的完整生產。謝茂山董事長深知品質與交期對美國客戶的重要性，導入嚴格色差與標準化流程控制，以「創新卓越，成就客戶」為核心理念，此次得獎，實至名歸。

謝茂山表示，長期在國外越南設廠，有一定的規模，這幾年想要回宜蘭設置營運總部，明年也有計畫，希望成立基金會以公益慈善為宜蘭付出心力及奉獻。二年前榮獲「海外創業楷模獎」，由當時副總統現任總統賴清德頒獎，今年⁮榮獲「海外臺商磐石獎」，心裡願景，會先成立基金會，屬於公益慈善性質對宜蘭有所奉獻。

縣府表示，謝茂山董事長憑藉長年累積的製造技術與敏銳的市場洞察，導入嚴格色差與標準化流程控制，以「創新卓越，成就客戶」為核心理念。再加上深知品質與交期對美國客戶的重要性，成功切入美國櫥櫃市場後營運。現已取得多項國際認證並躋身越南櫥櫃出口前十大，並從OEM原始設備製造商邁向ODM原始設計製造商，積極朝自有品牌發展，以提供「不只價格、還有價值」的產品為目標。

代理縣長林茂盛接見表揚謝茂山董事長特別提及經濟部中小企業署共遴選出七家海外優秀企業的台商，謝茂山是宜蘭人獲得肯定，是宜蘭之光也是台灣之光，開始規畫回到宜蘭投資，創立基金會，照顧鄉里，繼續蓬勃發展，祝福業績一路長紅。