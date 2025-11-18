宜蘭縣清潔隊職安績效亮眼 全國評比奪優等與特優

宜蘭縣環保局跨單位合作辦理焚化廠作業觀摩。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣推動清潔隊職業安全衛生成果獲得中央肯定，在環境部舉辦的「一一四年度地方環保機關推動清潔隊安全衛生業務績效評比」中表現優異，榮獲全國第二組（縣市組）「優等」。同時，礁溪鄉公所在第三組（公所組）勇奪「特優」第一名，宜蘭市公所也獲「優等」殊榮，展現縣府與各鄉鎮市公所在推動職安工作的亮麗成績。

環保局指出，縣府以多元策略協助清潔隊提升職安文化，包括改善工作環境、健全管理制度、推動健康促進及提升安全意識等。縣府並邀請職安專家輔導訪視，補助更新防護裝備，如防墜安全帶、安全鞋、垃圾車護欄及資收車防墜設施，同時推動隊員健康檢測及衛教服務，並辦理職安、道路安全及戒檳講座，全面提升安全衛生品質。

本次評比中，礁溪鄉公所因長期超越法規標準，聘請職業醫師及護理人員提供臨場健康服務，並改善工作環境以降低危害，表現最為突出；宜蘭市公所自一一０年起推動「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防計畫」，夏季提供運動飲料與補給，降低高溫熱傷害，同樣獲得佳評。

代理縣長林茂盛表示，清潔隊是守護環境的第一線英雄，縣府將持續提升安全衛生管理，朝「零職災、零傷害」目標努力，讓隊員在安全環境中為民服務。