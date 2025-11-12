宜蘭縣災害應變中心第二次工作會議 林茂盛呼籲中央加速核定蘇澳溪分洪道計畫
▲鳳凰颱風與東北季風共伴效應，宜蘭縣災害應變中心召開第二次工作會議，代理縣長林茂盛呼籲中央加速核定蘇澳溪分洪道計畫。（圖：宜蘭縣政府提供）
依據中央氣象署十一日發布之超大豪雨特報，宜蘭縣列為淹水警戒地區。面對近十年來最嚴重的淹水災情，今（十二）日由代理縣長林茂盛主持召開第二次工作會議，了解各單位於此次事件期間的應處作為，並進行重點裁示。代理縣長林茂盛特別指出，蘇澳地區屢受強降雨威脅，長期淹水問題亟需根本解決，他再次呼籲中央相關部會加速核定蘇澳溪分洪道計畫，以完善整體排水系統，讓蘇澳鄉親未來不再飽受水患之苦。縣府將持續與中央密切合作，整合資源、推動治水建設，守護民眾生命財產安全。
代理縣長林茂盛表示，受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，十一日溪南地區四鄉鎮的蘇澳、五結、羅東、冬山平均時雨量接近100毫米，其中冬山測站廿四小時雨量達近800毫米、蘇澳測站單小時降雨130毫米、單日雨量皆創歷史新高。面對此近十年最嚴峻的降雨與淹水挑戰，縣府各機關須全力以赴，確保搶修與應變作業順利進行。
代理縣長林茂盛裁示：請水利資源處持續協助地方抽水，並協助民眾辦理地下室積淹水抽排作業；蘇澳民眾用水除永樂里外均已恢復供水。請民政處掌握各公所疏散撤離人員情形，社會處持續關注安置收容場所物資需求，並協助受災民眾「從優、從速、從寬」辦理救助。請交通處儘速排除縣內車行地下道積水情形，以恢復交通安全與暢通。請農業處與各公所保持聯繫，若發現農林漁牧災損，立即會同民眾勘查並彙整提報農業部，爭取農業天然災害現金救助。請工商旅遊處掌握縣內約六千戶停電狀況，並協調台電公司全力搶修恢復供電。請環保局協助公所儘速進行災後環境清理，恢復市區整潔，減少病媒孳生風險。
根據中央氣象署預報，十二日降雨已逐漸趨緩。宜蘭縣政府、各鄉鎮市公所、國軍弟兄、志工團體、台電及台水等單位仍全力投入搶修、搶救與復原工作。縣府提醒民眾，行經山區請注意坍方、落石、土石流等災害，低窪地區及地下道仍須警覺積淹水風險。為確保安全，也請避免進入山區或進行河川活動。如有需要協助，請撥打一一九或宜蘭縣災害應變中心電話0三-九三一一二九四。
