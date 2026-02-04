宜蘭縣營建剩餘土石方管理作為 啟動中長期調度機制
▲宜蘭縣政府營建剩餘土石方管理作為—強化市場秩序、保障縣內工程，啟動中長期調度機制。（記者董秀雲攝）
中央推動營建產出物全流向管理制度後，各地土方去化需求出現結構性調整，部分縣市因去化量能有限，陸續洽詢宜蘭縣合法收容場所。宜蘭縣政府已啟動盤點、控管及稽查等因應措施，確保縣內工程需求與市場秩序穩定。宜蘭縣政府強調，將持續依中央政策方向，透過跨局處推動機制滾動檢討各項管理措施，確保營建產出物管理制度穩定運作，兼顧縣內公共工程推動與環境秩序。
縣府指出，目前縣內設有四處公營及民營營建剩餘土石方堆置處理場簡稱土資場，並有水泥廠及砂石場依法容許收容，相關量能均納入定期盤點與管理。為避免縣內公共工程及合法建築工程因外縣市土方集中進入而受影響，縣府已要求民間土資場預留並控管三成收容量供縣內工程使用。
縣府表示，為因應現階段去化量能調度及後續公共工程需求，除持續輔導民間土資場申設外，縣府亦同步推動中長期規劃，正盤點可作為臨時堆置使用之公有土地，並向內政部國土管理署申請「營建產出物跨部會推動計畫」補助，作為制度轉換期間之配套措施。相關暫時堆置作業將以限期、限量、可回復為原則，並與流向管制機制連動，作為後續重大工程啟動前之需土準備。
針對土方收容秩序管理方面，縣府依據內政部國土管理署一一五年一月廿一日政策函示，已要求各土方收容處理場所維持正常營運，不得拒收、不報價或未依核准營運計畫運作；如有哄抬價格或聯合壟斷等影響市場秩序情形，將依法查處。另根據相關公會近期就縣內開發案件進行之調查結果，多數建案尚未出現不收容土方之情形，個別案場反映之問題亦已納入重點輔導管理，以確保工程順利推動。
其他人也在看
桃園區公所愛心米竟過期8年！高市衛生局曝真相 業者遭重罰
桃園區公所日前遭爆寒冬送暖活動所發放愛心白米，竟然已過期8年。對此桃園市政府4日表示，該批白米由善心民眾向位於高雄的業者聯繫購買，由業者寄送到桃園。針對部分包裝效期標示問題，業者已發布聲明表示為其內部作業疏失，誤植非本年度日期所致。
問題混充橄欖油查核已無庫存 台東縣政府守護民眾食安
【記者 朱達志／台東 報導】針對近期臺北市政府衛生局配合檢調查獲之「融琦公司混充橄欖油案」，臺東縣衛生局於接獲
李貞秀當選立委卻不能就職？她轟政府錯亂
[NOWnews今日新聞]立法院第五會期報到，6名新科民眾黨立委也進軍國會，不過其中具有中國籍配偶身分的李貞秀，遭綠營質疑擁有雙重國籍，不能就職立委。藍營則反批這是藉機在偷渡兩國論，國民黨發言人、新北...
「放棄中國籍申請書」錯誤百出 李貞秀認：自己比較懶
民眾黨新科6位不分區立委昨(3)日上任，其中，首位中配出身的立委李貞秀國籍身份備受關注。儘管李貞秀表示，自己曾經回到中國嘗試放棄中華人民共和國國籍，還秀出相關表格來證明。不過，前員警石明謹就發文質疑，...
馬太鞍溪堰塞湖災難 花蓮國民黨團加告國防部等4單位
花蓮縣馬太鞍堰塞湖洪災釀19死5失蹤，國民黨籍光復鄉長林清水因涉嫌虛報撤離人數遭法院羈押，花蓮縣議會國民黨團上週三到台北地檢署告發內政部長劉世芳、經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季廢弛職務釀成災害及過失致死等罪，今天上午再度到花蓮地檢署，加告國防部、原民會、交通部及衛福部，一共告發七名中央部會首長涉嫌廢
首位中配身分立委！ 李貞秀：已放棄中國籍.不被受理
台北市 / 綜合報導 立法院展開新會期，民進黨立委王義川爆料，有民眾黨新任立委致電給他，說以後事情好好講，不一定要喊得那麼大聲，外界點名，對方是民眾黨團新任總召陳清龍，但陳清龍表示，「阿川」顛倒是非，自己只是回電給他，另外，今(3)日在立法院宣誓就職的李貞秀，成為首位具有中配身分的立委，同樣引發高度關注。面對國旗跟國父遺像宣讀誓詞，民眾黨新任不分區立委就職典禮，當中李貞秀創下史上首次具有中配身分的立委，因國籍問題引發爭議，立委(眾)李貞秀說：「昨天我的辦公室收到內政部的公文，同時它還附了一份簡體的公文，我都不知道什麼時候中華民國的內政部，開始幫對岸跑公文了。」聽得出火氣，因為1月底內政部便發函，要求依國籍法辦理放棄程序，因為根據法規，中國身分在轉換後如果要擔任立法委員，應該在就職前辦理放棄，並在就職日起1年之內，完成喪失中國國籍，以及取得證明文件。立委(眾)李貞秀說：「縣公安局完全不受理但是我沒有放棄，我又再跑了一趟市公安局出入境管理處，同樣不被受理，我唯一只有中華人民共和國國籍啊。」這一時口誤，讓一旁民眾黨團主任陳智菡，瞬間繃緊神經還拍了拍肩膀提醒，李貞秀趕緊解釋，立委(眾)李貞秀說：「抱歉抱歉，我只有中華民國的護照。」民進黨也猛攻國安紅線，只是新會期即將開議，似乎得保留合作彈性，民進黨立委王義川日前在政論節目上透露，他在1月底接到一位新任民眾黨立委的電話，對方說「阿川以後事情好好講」，「我們不一定要喊得那麼大聲」，遭外界點名是民眾黨團總召陳清龍，對此陳清龍也回應是王義川主動打的電話。立院民眾黨團總召陳清龍說：「阿川啊是顛倒是非，是他致電給我，任何福國利民的法案各個政黨都可以坐下來談。」不過一番話也嗅出「綠白合」端倪，立委(國)牛煦庭說：「我覺得很快地民眾黨新任的委員就會感受到，常常是民進黨的委員不會好好地溝通。」立委(民)陳培瑜說：「可以讓預算讓國防可以付委審查，就有可能綠白合。」新會期合縱連橫，為國會攻防拉開序幕。 原始連結
北市抽驗網購年節食品 多件菇類農藥殘留違規
（中央社記者楊淑閔台北3日電）春節將至，台北市衛生局今天發布115年網購年節食品抽驗30件結果，計7件品質不符規定，其中6件是菇類，農藥殘留都有違規，其中1件同時重金屬鎘超標，來自蝦皮購物占4件。
北市抽驗80件醃漬及脫水蔬果 6件違規、占7.5%
（中央社記者楊淑閔台北2日電）台北市衛生局今天發布，抽驗市售80件醃漬及脫水蔬果（含蜜餞）食品80件，依品項檢驗防腐劑等項目，計6件品質不符規定、不合格率7.5%，包含酸菜、蕾心菜、酸白菜等。
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
張忠謀坐輪椅與黃仁勳餐敘 遭酸「富可敵國又怎樣？」許美華怒批：無知到可笑
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導輝達執行長黃仁勳上月29日訪台，除參加輝達台灣公司尾牙外，也與台積電創辦人張忠謀見面餐敘，兩人在粵式餐廳「榕居」共進...
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...