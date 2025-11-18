宜蘭縣獲中央肯定 推動清潔隊職安衛生成果亮眼

▲推動清潔隊職安衛生獲全國優等獎，環保局長許嘉琦(左)將獎座獻給代理縣長林茂盛分享。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭縣於環境部辦理之「114年度地方環保機關推動清潔隊安全衛生業務績效評比」中表現優異，榮獲全國第二組(縣市組)「優等」。同時，礁溪鄉公所在第三組(公所組)評比中脫穎而出，榮獲「特優」，宜蘭市公所亦表現傑出，獲頒「優等」殊榮，展現宜蘭縣政府與各鄉鎮市公所在清潔隊職業安全衛生推動上的卓越成果。

為預防職業災害發生，促進全體清潔隊員之職業安全與健康管理，宜蘭縣政府環保局以多元策略輔導縣內公所清潔隊，從改善工作場所安全環境、健全職安衛管理制度、推動健康促進，到強化安全衛生意識等面向積極落實。除邀請職安專家至各鄉鎮市公所清潔隊進行輔導訪視外，另補助公所推動安全裝備更新，包括防墜安全帶、安全鞋、垃圾車護欄及資收車防墜設施安裝等。同時辦理清潔隊健康服務計畫，推動隊員健康檢測與衛教服務，強化職場健康管理；並透過職業安全、道路安全及戒檳等講座及職災預防教育，全面提升清潔隊職業安全衛生品質。縣府也與各公所密切合作，逐步形成完善安全衛生管理網絡，讓職安文化深植於基層工作日常之中。

宜蘭縣環保局指出，礁溪鄉公所長期推動清潔隊職安管理，高於法規標準，特聘請職業醫師與護理人員辦理臨場健康服務，並持續改善工作場所環境，減少人因性危害、提升作業安全，打造安全友善的職場環境；宜蘭市公所則自110年起實施「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防計畫」，除每年夏季採購運動飲料提供隊員執勤中補充電解質，以預防戶外高氣溫危害。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，清潔隊是守護環境的第一線英雄，縣府非常重視隊員的安全與健康，未來將持續精進清潔隊安全衛生管理，推動「零職災、零傷害」目標，期望讓隊員在安全無虞的環境中為鄉親服務。此次榮獲中央肯定，不僅是對環保局與各公所努力的肯定，更是宜蘭縣推動職業安全文化的重要里程碑。(照片記者林明益翻攝)