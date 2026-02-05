宜蘭縣獲捐贈高劑量流感疫苗 強化65歲以上長者防護力
▲宜蘭縣獲捐贈高劑量流感疫苗，強化六十五歲以上長者防護力。請符合接種資格的長者，儘速完成疫苗接種。（宜蘭縣衛生局提供）
近期氣溫變化大，春節連假又將至，年末聚會、跨年、旅遊活動多，這些狀況都會增加疾病傳播的風險。宜蘭縣政府感謝台灣疫苗推動協會攜手賽諾菲股份有限公司，展現公私協力，共同守護長者健康的具體行動，公益捐贈二00劑高劑量流感疫苗，供六十五歲以上長者施打。
代理縣長林茂盛呼籲，凡年滿六十五歲，且於一一四年十月一日以後尚未接種本季流感疫苗之長者，可依個人需求選擇接種高劑量流感疫苗；已完成該季流感疫苗接種者，則無須再次施打。請符合接種資格的長者，儘速完成疫苗接種，以提升免疫保護力。
代理縣長林茂盛提醒，除完成疫苗接種外，也請縣民落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩，生病就在家休息並遵守咳嗽禮節；如出現呼吸困難、胸痛或意識改變等危險徵兆，應儘速就醫並配合醫師指示服藥。相關資訊可至疾病管制署全球資訊網查詢，或撥打免付費防疫專線一九二二，及宜蘭縣政府衛生局防疫專線0三-九三五七0一一洽詢。
衛生局長徐迺維表示，依據疾病管制署流感監測資料顯示，國內流感疫情可能於農曆春節前後達到高峰，流感對高齡長者而言，可能引發肺炎、心血管疾病等嚴重併發症，接種疫苗仍是預防流感最有效的方法。高劑量流感疫苗是專為六十五歲以上長者設計，其抗原含量為一般流感疫苗的四倍，可誘發較佳的免疫反應，降低感染及重症風險，安全性與標準劑量流感疫苗相仿，卻能較一般流感疫苗提供更高保護力，特別適合免疫力較弱的長者族群。
衛生局長徐迺維強調，即日起，於一一四年十月一日以後尚未接種流感疫苗之六十五歲以上長者，可至宜蘭縣十二鄉鎮、市衛生所接種高劑量流感疫苗。 此外，宜蘭縣各衛生所及合約醫療院所亦持續提供一般公費，非高劑量流感疫苗，民眾可至宜蘭縣政府衛生局網站查詢(https://reurl.cc/eVYLvR)。
