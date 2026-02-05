宜蘭縣獲贈高劑量流感疫苗請長者儘速完成接種

近期氣溫變化大，春節連假又將至，年末聚會、跨年、旅遊活動多，這些狀況都會增加疾病傳播的風險。宜蘭縣政府感謝台灣疫苗推動協會攜手賽諾菲股份有限公司，展現公私協力，共同守護長者健康的具體行動，公益捐贈二○○劑高劑量流感疫苗，供六十五歲以上長者施打。

代理縣長林茂盛呼籲，凡年滿六十五歲，且於一一四年十月一日以後尚未接種本季流感疫苗之長者，可依個人需求選擇接種高劑量流感疫苗；已完成該季流感疫苗接種者，則無須再施打。請符合接種資格的長者，儘速完成疫苗接種，以提升免疫保護力。

廣告 廣告

代理縣長林茂盛提醒，除完成疫苗接種外，也請縣民落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩，生病就在家休息並遵守咳嗽禮節；如出現呼吸困難、胸痛或意識改變等危險徵兆，應儘速就醫並配合醫師指示服藥。相關資訊可至疾病管制署全球資訊網查詢，或撥打免付費防疫專線一九二二，及宜蘭縣政府衛生局防疫專線○三-九三五七○一一洽詢。

衛生局長徐迺維強調，即日起，於一一四年十月一日以後尚未接種流感疫苗之六十五歲以上長者，可至宜蘭縣十二鄉鎮、市衛生所接種高劑量流感疫苗。此外，宜蘭縣各衛生所及合約醫療院所亦持續提供一般公費，非高劑量流感疫苗，民眾可至宜蘭縣政府衛生局網站查詢(https://reurl.cc/eVYLvR)。