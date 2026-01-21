宜蘭縣琦華獅子會歡慶授證35週年

▲琦華女獅姊集體高歌歡慶授證35週年。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭縣琦華【記者 林明益／宜蘭 報導】獅子會20日晚上舉行授證35週年慶典，同時進行「向前總監致敬月」及表揚創會獅友，有來自各地的獅友多人到場分享喜悅，場面熱鬧。

琦華獅子會於民國80年1月20日由中央獅子會輔導成立，目前創會獅友尚有黃茵茹及王筱寶兩位前會長，現任會長李靜慧在慶典會場特別給予表揚，肯定二位創會獅友35年來的服務奉獻。

▲琦華獅子會創會獅友黃茵茹(右)及王筱寶(左)接受頒獎與會長李靜慧留影。

宜蘭縣琦華獅子會授證35週年慶典暨歲末聯歡晚會假宜蘭市環東小棧舉行，國際獅子會300A5區第一副總監張天保、第二專區主席謝善有、第五專區主席陳勝村、第三分區主席黃睿明、第五分區主席郭麗真、第十一分區主席黃建勇、第十六分區主席黃至銘、第十七分區主席林來好、中央輔導母會會長鄭國財及各分會會長等領導獅友多人到場祝賀，另來自基隆的中正獅子會友好會也由會長蘇育賢組團前來參加，共同見證琦華獅子會35歲的生日。

▲李靜慧會長(左2)向前總監致敬贈送紀念品合影。

琦華獅子會慶典同時也進行「向前總監致敬月」，有張建榮、江鑫根、張玉川、陳燕招、郭瓊文等五位前總監應邀到場，這也是琦華會歷年來有最多前總監前來參加的一次，琦華獅友除熱情接待外，會長李靜慧並代表全體獅姊贈送每位前總監紀念品表示致敬。

▲現場舉行幸運紅包摸彩活動。

為迎接新的一年及增添晚會熱鬧，琦華獅子會在「琦華之夜」並舉行紅包大摸彩活動，台上並穿插卡拉OK自由歌唱，由琦華女獅姊集體率先歡唱迎賓，大家杯酒盡歡，台上台下嗨到高點。(照片記者林明益攝)