宜蘭縣環保局年終「袋子自備，肥料免費」回收物兌換12/16開跑

▲年終宜定肥有機質肥料大放送活動宣傳海報。（圖：宜蘭縣環保局提供）

宜蘭縣環保局因應縣內廚餘回收量提升及「宜定肥有機質肥料」產能充足，將於十二月十六日於環保局大門口進來右轉直行至第一個空橋下、十二月廿四日於宜蘭運動公園南側入口辦理兩場次「袋子自備，肥料免費」資源回收兌換活動，時間上午九時三十分-十一時三十分，下午一時三十分-三時三十分，，鼓勵民眾以實際行動支持資源回收。活動採「資源回收物兌換宜定肥有機質肥料，達任一兌換標準換二袋」、「每人最多六袋，自行盛裝每袋上限三十公斤」、「袋子須自行準備，現場不提供袋子。」、「以自行裝填。」方式辦理，兌換宜定肥有機質肥料為宜蘭縣廚餘再利用產品，品質安心、安全、友善環境。

環保局呼籲縣民，響應「吃多少煮多少、減少廚餘產生」、「集中收集並瀝水」及「廚餘正確分類」等政策，共同提升廚餘回收品質，降低運輸與處理負擔，並確保「宜定肥」最終成品的品質穩定。環保局強調，落實源頭減量與正確回收，才能讓廚餘轉化為高效、有益的循環資源，真正達到從家庭到農地的永續循環。

此次年終活動限宜蘭縣民參加，採「達任一兌換標準換二袋、自備袋子自己裝」模式，只要攜帶符合規範的回收物前來，就可依兌換表領取宜定肥有機質肥料，每人最多六袋，自行盛裝每袋上限三十公斤，活動現場準備六千公斤，送完為止。宜蘭縣各機關、學校、政府立案之民間團體及社區，也可以依據「宜蘭縣政府環境保護局宜定肥有機質肥料領用及販售作業要點」填寫申請書，經環保局審核後，每年度可自行前往免費領用一千公斤的宜定肥回單位使用。

環保局表示，宜蘭縣近年積極推動廚餘回收再利用，經由有機廢棄物處理廠高速發酵設備及嚴格品質控管製程，將家戶及養豬廚餘轉化為營養豐富的「宜定肥有機質肥料」（肥製質字第一一一二OO一號。宜定肥因氮肥較高，較適用於植物生長初期，或施用於食用如葉菜類植物或觀賞如草皮，觀葉植物為主的作物。另有機肥特性，除供應作物養分以外，有機質肥料中的微生物亦可改良土壤性質，改善土壤排水性、保水性、通氣性與保肥性，提供對植物有益的環境。