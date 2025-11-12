宜蘭縣發停班課「假圖卡」慘了！ 代理縣長要求警方法辦

鳳凰颱風來襲，宜蘭地區出現驚人雨勢，宜蘭縣政府在昨晚宣布今天（12日）全縣停班、停課，不過在縣府正式宣布前，網路上已經瘋傳停班課的「假圖卡」，其中包括議長張勝德宣布錯誤放假資訊，他也已經對此致歉。針對停班課假圖卡事件，代理縣長林茂盛除了呼籲民眾，要以官方發布為主外，也已經請警方依法處理。

宜蘭 代理縣長林茂盛。（圖／宜蘭縣府）

宜蘭今天雖停班課，但在昨晚縣政府尚未發布訊息前，就有民眾偽造「12日停班課假圖卡」，導致各大群組瘋傳，還有部分民代、學校誤信跟進張貼出來，一度造成訊息混亂。

議長張勝德還貼出「蘇澳、冬山、五結、羅東停止上班上課，其餘鄉鎮市正常上班上課」訊息，不少民代更以議長版本製作圖卡發布，結果再度被證實是誤傳，讓民眾氣得跳腳，認為應該先查證再發布，避免誤導大眾。

宜蘭蘇澳嚴重淹水。（圖／報系資料照）

議長張勝德事後透過訊息說明，先前鄉鎮停班課訊息確為縣府提供，議會開議期間，縣府停班停課會在第一時間通知，後續因考量多處地區淹水，最終宣布全縣停班停課，造成資訊混亂「非常抱歉」。

代理縣長林茂盛今天主持災害應變中心會議時指出，對於網路流傳假圖卡，不允許也不容忍，已請警察局依法處理。至於民代提前宣布4鄉鎮停班課訊息，因涵蓋在全縣停班課範圍內，予以尊重。代理縣長林茂盛呼籲大眾還是要以官方訊息發布為主。

宜蘭縣政府警察局表示，「假圖卡」事件將依違反社會秩序維護法等規定進行調查處理，呼籲民眾不要任意偽造圖卡，傳遞有誤導性質圖片或資訊，也不要隨意轉傳未經查證訊息，以免觸法。

