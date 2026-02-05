宜蘭縣發布國際運動賽事獎勵辦法 林茂盛：符合「這資格」將可申請 11

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

為提升運動競技水準，宜蘭縣政府今（5）日宣布，為鼓勵在地優秀選手與教練爭取國際賽事榮耀，正式訂定並發布「宜蘭縣績優運動選手與教練參加國際運動賽事獎勵辦法」，這項新政策主要針對代表國家參加奧林匹克運動會、亞洲運動會等重大國際賽事的「宜蘭縣」籍選手及教練提供實質獎勵。代理縣長林茂盛指出，凡符合資格者，若在國際賽場上獲得個人或團體成績前6名，將可向縣府申請獎勵金，藉此肯定選手在世界體壇為宜蘭爭光的努力，並落實國民體育法對於傑出運動人才的獎勵精神。

宜蘭縣府說明，本辦法明定獎勵對象為經國家遴選、且在比賽日時已連續設籍宜蘭縣1年以上的績優運動選手及其教練。獎勵賽事包含奧林匹克運動會、亞洲運動會、世界運動會、世大運、帕運及聽奧等國際指標性賽事。在獎勵金額方面，若選手於奧運或亞運個人項目奪得第一名，將頒發新臺幣20萬元獎勵金，教練則可獲10萬元；若是世界運動會或世大運個人項目奪金，選手亦可獲得10萬元獎勵 。此外，針對團體項目獲獎亦訂有相應的獎勵標準，申請人僅需於比賽結束後一個月內檢附相關證明文件即可提出申請。

「每一面獎牌背後都是無數汗水與淚水的累積。縣府團隊致力於成為選手們最強力的後盾。」林茂盛表示，宜蘭的孩子在各項運動領域表現傑出，屢次在國際舞台上展現堅韌毅力，透過這次訂定專屬的國際賽事獎勵辦法，不僅是為了實質嘉勉選手與教練的辛勞，更希望透過制度化的獎勵機制，讓長期在宜蘭深耕的運動人才感受到家鄉的支持，無後顧之憂地在世界舞台上發光發熱，讓世界看見宜蘭。

「本辦法所需經費由縣府編列預算支應，展現縣府推動體育發展的決心。」林茂盛強調，未來，縣府將持續優化體育環境，從基層培訓到國際賽事獎勵，建構完整的運動人才照顧體系。透過實質的政策支持，期盼能激勵更多宜蘭子弟勇於挑戰自我，在國際競技場上再創佳績，延續宜蘭作為體育大縣的榮耀。

照片來源：宜蘭縣府

