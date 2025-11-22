宜蘭縣績優志工表揚406名志工與三團隊獲肯定

宜蘭縣代縣長林茂盛與績優志工合照。（宜蘭縣政府提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣政府運用公益彩券盈餘經費，一一四年度舉辦「績優志工表揚典禮」，向長期投入公共事務、默默奉獻的志工夥伴與團隊致敬，展現「人人志工、志工宜蘭」的精神。

今年表揚「社會福利類績優志願服務團隊」三隊，包括特優：宜蘭縣社會福利館志工團、優等：社團法人宜蘭縣思源仁愛協會、甲等：宜蘭縣蘇澳鎮永榮社區發展協會，肯定其在福利與社區服務上的專業投入與團隊精神。同時頒發感謝狀予《學老誌》發行人兼總編輯、國立臺北大學社工系曾敏傑教授，感謝其關注高齡議題並推動志願服務與高齡友善政策。

個人獎項方面，「全國志願服務獎志工」共一三九人，「衛生福利志願服務獎志工」共二六七人，本次受獎者總計四0六人，展現宜蘭在志願服務量能與品質上的深厚基礎。

表揚典禮中特別致敬兩位志工典範：服務時數最高者為江愉鈞女士，累積服務一萬四千三佰多小時；最年長者為蔡霞女士，今年九十四歲仍活躍在第一線，展現「活到老、服務到老」的精神，成為跨世代學習典範。