宜蘭縣藍白能合？民眾黨率先徵召陳琬惠 國民黨：氣氛和諧，有共推共識

2026年宜蘭縣長選舉，藍白能否整合備受關注，民眾黨今（3）日率先徵召前立委陳琬惠參選。對此，國民黨組發會主委李哲華今下午表示，民眾黨秘書長周榆修有致電告知，藍白保持密切溝通，在宜蘭縣氣氛非常和諧，3位潛在候選人都有共識，不管哪個人代表「藍白合」出線，大家都會共同支持；他也強調，離選舉還有很長一段時間，與其強行把菜端出來，不然先把素材準備好，上一盤好菜比較重要。

李哲華指出，國民黨與民眾黨有各自的提名機制，各黨先進行提名工作，雙方保持良好溝通，就如同國民黨上周三通過「2026縣市長提名特別辦法」前，他也有跟周榆修說明；昨天周榆修也有打來告知宜蘭的徵召。國民黨在宜蘭縣有兩位優秀同志有參選意願，要先進行內部協調工作，整合出最強的候選人，到時候再看如何和民眾黨共推最有勝選機會的人選。

李哲華強調，藍白3位人選有共識，不管誰代表出線都會共同支持，不必擔心時程的問題，提名與徵召的過程順利和諧是最重要的。有意爭取宜蘭縣長提名的文傳會主委吳宗憲表示，藍白長期在國會成功合作，並肩作戰快兩年，彼此尊重也互相幫助，將來國民黨推出候選人後，合作方式由黨主席們去協調。

國民黨新人事 連勝武接掌 KMT Studio

另外，今天中常會上，國民黨主席鄭麗文宣布新黨務人事，KMT Studio召集人由前黨主席連戰次子連勝武接任；立委萬美玲則出任副秘書長兼婦女部主任。鄭麗文表示，前黨主席朱立倫在青年部與青年團之上成立KMT Studio，連勝武出任召集人後，將統籌推動國民黨黨青年工作；而至關重要的婦女工作，將聘請萬美玲擔任副秘書長兼婦女部主任，未來也會聘請北中南東幾位義務副主任，協助推展更廣泛的婦女工作，讓各領域貢獻卓著的女性力量有所發揮。

