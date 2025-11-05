宜蘭縣衛生局長徐迺維榮獲114年公務人員傑出貢獻獎
▲宜蘭縣毒防中心獲全國特優和最佳進步獎。衛生局長徐迺維整合跨局處力量完善毒品防制，並由行政院長卓榮泰頒獎表揚。（圖：宜蘭縣政府提供）
一一四年公務人員傑出貢獻獎得獎名單十一月四日揭曉。由考試院邀請各領域專業人士組成評審委員會，經初審、複審及決審三階段嚴謹審議程序後，選出六名個人得獎者及六組團體得獎單位。宜蘭縣代理縣長林茂盛遴薦衛生局長徐迺維參加評選，以其在公共衛生及醫療管理領域的卓越成就脫穎而出，榮獲個人獎殊榮，實為公務人員傑出典範。
徐迺維局長以專業與願景引領宜蘭衛生體系轉型升級，展現公務人員為民服務之初衷與典範，榮膺一一四年公務人員傑出貢獻獎，實至名歸。
徐迺維局長兼具醫學、公衛與管理專長，長年深耕宜蘭醫療與公共衛生體系，任內推動「健康磐石大聯盟」，整合全縣一七四處社區據點，重建分級醫療與在地照護，重塑宜蘭健康治理藍圖；COVID-19疫情期間建立完善的防疫體系，統籌疫調、快篩、疫苗接種與居家照護，疫苗施打量突破一二三萬人次，使宜蘭成為全國最早穩定疫情之縣市之一。
在長照與健康促進方面，徐迺維局長推動一七二處社區預防失能課程及十六處銀髮健身俱樂部，建立六個營養推廣中心與多項長者友善服務，長照服務涵蓋率更自百分之五十五提升至百分之百點八。此外，他關懷原鄉原住民族健康權益，自一O八年開始主導胸部X光與潛伏結核感染LTBI篩檢與治療計畫，南澳與大同鄉肺結核發生率，也因此由一O八年之每十萬人二00與一二九例，降低至一一二年八十一與四十九例，已低於全國平均之百分之八十四點八例。另他成功爭取設立全台首座原住民地區洗腎中心，改善南澳鄉民眾就醫可近性；並推行免費長照交通服務與敬老眼鏡計畫，落實健康平權。
在毒品防制及心理健康領域，徐迺維局長整合跨局處力量完善毒品防制，也因此宜蘭縣榮獲一一三年度毒品危害防制中心聯合視導之「特優獎」及「最佳進步獎」，並由行政院頒獎表揚；另建置三處社區心理衛生中心，羅東社區心理衛生中心並獲一一二年全國標竿之肯定。徐迺維局長亦持續推動食藥安全政策，宜蘭縣連續獲中央優等獎，更榮登全國「食育力」調查五冠王。
