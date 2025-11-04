宜蘭縣表揚勁勇獎20人 慶祝國際身心障礙者日

▲宜蘭縣勁勇獎20人接受表揚合影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】慶祝2025年國際身心障礙者日，宜蘭縣政府結合社團法人宜蘭縣騏翔社福協會以「理解隱性障礙 消除誤解歧視」為主軸，4日上午在縣府縣民大廳舉辦「勁勇獎」表揚，邀請縣內身心障礙朋友及其家屬、身心障礙機構團體及社會大眾參加頒獎典禮，為得獎者喝采，一起關心身心障礙者權益。

聯合國大會於1992年10月通過並宣告每年12月3日為國際身心障礙者日（International Day of Disabled Persons），而我國自103年12月3日起施行身心障礙者權利公約施行法。宜蘭縣政府為響應身心障礙者權利公約精神，特舉辦宜蘭縣國際身心障礙者日活動，本活動由宜蘭縣公益彩券盈餘經費挹注，希冀強化社會大眾不分年齡、種族、階級、性別、障別都能尊重差異，共同關注身心障礙者相關議題，喚起社會大眾對身心障礙者各項權益的重視，以建立一個友善無障礙的社會。

廣告 廣告

▲代理縣長林茂盛頒獎勁勇獎得主賴聖凱。

宜蘭縣114年「勁勇獎」頒獎典禮由林茂盛代理縣長致贈獎狀及勁勇獎得獎專刊，另社團法人宜蘭縣福氣家族公益協會提供每位得獎者3,000元獎勵金，共計捐贈6萬元。勁勇獎的獎項分別針對傑出身心障礙者、推行身心障礙福利有功人員或團體、身心障礙家庭照顧者楷模、推行身心障礙福利志工楷模等4大類別表揚，期望勉勵長期投入身心障礙福利領域之相關人員。

今年評選出20位傑出得獎人，得獎名單包括傑出身心障礙者：陳錫乾、曾研華、何宗挺、長明慧、許明雪、賴聖凱、陳耀明；推行身心障礙福利有功人員：艾倫、葛瑞絲、陳毓婷、黃玉綿、李惠蓮、楊宜芬、石淑燕；身心障礙家庭照顧者楷模：張惠櫻、陳紹詞、推行身心障礙福利志工楷模：謝麗貞、薛秀眉、張君子、何憲忠。

▲代理縣長林茂盛為勁勇獎得主長明慧固定輪椅。

為呼應今年主題「理解隱性障礙 消除誤解歧視」，此次也邀請賦采親子劇團透過戲劇表演呈現《希兒與皮帝的神奇之旅》繪本內容，宣導平等參與及尊重多元差異之理念，創造共融的社會環境，落實身心障礙者權利公約精神。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭縣政府在縣政推動上向來以拚出宜蘭好生活為宗旨，因此縣府團隊非常關心與維護縣內身心障礙者權益，並在政策方面廣納身心障礙者的意見與需求，將「理解隱性障礙 消除誤解歧視」的目標普及社會大眾。(照片記者林明益翻攝)