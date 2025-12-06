宜蘭縣表揚績優家長會與捐資興學楷模 愛心能量創新高

宜蘭縣政府表揚興學楷模。（宜蘭政府提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣政府六日上午在縣民大廳舉辦「一一三學年度國民中小學績優家長會暨捐資興學楷模頒獎典禮」，感謝家長長期投入校務、協助學習環境提升，同時向熱心捐資教育的民間團體與善心人士致意，肯定他們為孩子打造更良好的學習條件。

代理縣長林茂盛表示，捐資興學不僅是金錢的支持，更代表對教育理念的信任與實踐，每一份心意都化為孩子向前邁進的力量。縣府未來將持續推動教育均質化、改善校園設施並擴增多元學習資源，讓宜蘭的每一位孩子都能安心就學、快樂學習、勇於追夢。今年除表揚捐資興學楷模外，也針對家長會運作績效進行評比並頒獎。東光國中及北成國小獲選特優；羅東國中、中華國中、黎明國小、公正國小及四結國小獲優等；班級家長會部分，北成國小四年一班獲特優，興中國中八年二班及北成國小五年二班獲優等。總計七校及三個班級獲獎。

宜蘭縣共有一千九佰三十四個團體與個人投入捐資興學，捐款總額達一億元以上，無論捐款人數或金額皆較去年再創新高。縣府表示，各界的愛心已成為宜蘭教育的堅實力量，期待企業與社會持續攜手，讓善意延續、愛心永不止息。