宜蘭縣表揚113學年度國民中小學績優家長會暨捐資興學楷模

宜蘭縣表揚國民中小學績優家長會暨捐資興學楷模，代理縣長林茂盛主持，頒獎績優家長會東光國中榮獲特優。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府今(六)日上午九時二十分在縣民大廳舉辦「一一三學年度國民中小學績優家長會暨捐資興學楷模頒獎典禮」，為表揚及感謝縣內所屬國民中小學校的學生家長長期以來一直積極參與學校各項事務，並要感謝社會各界人士、民間團體熱情捐資協助縣內學校教育之發展。代理縣長林茂盛主持。縣議會議長張勝德、宜蘭市長陳美玲、宜蘭縣中小學校長協會理事長賴尚義、宜蘭縣社團法人教育發展協會理事長黃光儀、宜蘭縣家長會長協會理事長林淑玲、宜蘭縣家長協會理事長羅文寶、縣府教育處代理處長陳金奇共同出席。

頒獎典禮活動約四00人參與，來自縣內各國中小學校的校長及家長會長等，共有一九三四個民間團體及個人熱心善舉，捐資興學蔚然成風，捐資總額計達一億四三四三萬元，捐款人數及捐款總額繼去年再創新高，各界愛心滿滿，期待未來企業及民間團體繼續心手相連，讓善心繼續發光、讓愛心永遠持續。

代理縣長林茂盛表示，捐資興學不只是金錢上的贊助，更是對教育理念的信任與實踐，善心人士的每一分心意，都化作孩子學習的機會與希望的延續。縣府會持續推動教育均質化、完善校園設施、擴大多元學習機會，讓每一位孩子都能在宜蘭安心上學、快樂學習、有夢敢追。

代理縣長林茂盛強調，感謝大家做愛心，資助推動校務，不單是人力及金額都創下歷年之最，對教育的支持肯定，會持續運用善款，對七個績優家長會的奉獻與三個績優班級會予以表揚，共同精進教學並與家長做溝通橋樑，讓校務更加順遂。

議長張勝德建議推廣AI教學，最終目的讓學生校園安全及教學精進，政策互相信任及幫助，透過平台吸引企業成功人士讓資源挹注，學校校務更加完善。

此次頒發捐資興學的楷模人士，縣政府亦每年針對縣內學校的家長會運作進行評比並給予表揚，東光國中及北成國小榮獲特優，獲頒匾額乙幀；羅東國中、中華國中、黎明國小、公正國小及四結國小榮獲優等，獲頒獎牌乙幀；北成國小四年一班榮獲班級家長會特優、興中國中八年二班及北成國小五年二班榮獲班級家長會優等，共計七所學校及三個班級榮獲一一三學年度績優家長會及班級家長會獎項。

宜蘭縣一一三學年度績優家長會特優。宜蘭縣立東光國中家長會展現強大行動力，從組織制度化、資源整合到校務支援，全方位成果深受師生與家長肯定。家長會與學校並肩前行，就是為孩子打造更好的學習環境，在親師合作上，家長會協辦多項大型活動，包括親職講座、班親會、運動會、園遊會與畢業典禮等，年度家長參與人次達六二六人，超越學生總數，展現家長社群的高度凝聚力。家長會亦投入經費與人力支持特色團隊、校舍修繕、安全設備更新與急難補助，成為學校最堅實的後盾。

宜蘭縣羅東鎮北成國小家長會成員長期以來團結一致，致力於提升親師生的整體教育成效。除校級家長會外，全校尚有班級家長會、籃球隊與羽球隊家長會、音樂班及國樂團家長後援會等多元組織，深入校園各角落，實際為親師生提供全方位協助。家長會對內積極支援各處室的各項事務；對外則協助學校爭取各項經費，提升校內軟硬體設備。例如在學校無法編列經費粉刷體育樓天花板與牆壁時，家長會主動奔走、募集資源，出錢出力完成工程，充分展現家長會支持教育、攜手打造更優質學習環境的堅定承諾，為學校無私奉獻，榮獲一一三學年度績優家長會特優獎項，實至名歸。